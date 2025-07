Flow Multas participa de nova edição do CTB Comentado

Organizada pelo jurista e especialista Julyver Modesto de Araujo, a publicação reúne comentários atualizados sobre as principais mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com destaque para a Lei Complementar nº 211/24, a Resolução do Contran nº 1.019/25 e a Lei nº 15.153/25. A edição 2025 do CTB Comentado, uma obra jurídica no campo do Direito de Trânsito no Brasil, já está disponível.

A nova edição conta com a coparticipação técnica da Flow Multas, empresa com atuação nacional na área de consultoria e recursos administrativos relacionados à CNH. A equipe da Flow Multas colaborou com análises práticas e interpretações jurídicas voltadas às recentes atualizações normativas, especialmente no que diz respeito à pontuação, suspensão, advertência por escrito e novos critérios de fiscalização eletrônica.

Segundo Julyver Modesto de Araujo, o objetivo da obra é ampliar o acesso à compreensão técnica da legislação de trânsito, sem abrir mão do rigor jurídico. “Esta obra representa um esforço técnico e jurídico para facilitar o entendimento da legislação de trânsito, oferecendo aos profissionais da área um instrumento seguro de consulta, interpretação e aplicação do Código”, afirma.

A publicação é indicada para operadores do Direito, servidores públicos, educadores, gestores de frotas e demais profissionais que atuam direta ou indiretamente com a legislação de trânsito. O CTB Comentado reúne análises técnicas voltadas ao estudo e à aplicação prática das normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Website: https://flowmultas.com.br/ctb/