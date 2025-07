Dan Inn Express Foz tem promoções para julho e agosto

Com o objetivo de atender à demanda do mês de julho e agosto, a unidade Dan Inn Express Foz do Iguaçu, pertencente à rede Nacional Inn de Hotéis, lançou duas campanhas especiais: Férias de Julho e Mês dos Pais. Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, explica que ações como essas são fundamentais para equilibrar o calendário do hotel.

De acordo com ele, os meses de julho e agosto não são considerados de alta temporada e, por isso, as campanhas planejadas ajudam a manter a taxa de ocupação em bons níveis. O profissional afirma ainda que, com a campanha de 15% de desconto, o número de consultas e pedidos de orçamento aumentou.

Além disso, a localização do hotel geralmente atrai turistas, pois está próxima dos principais atrativos de Foz, como a Itaipu Binacional, o centro comercial e a fronteira com o Paraguai.

“Julho é aquele momento em que as famílias querem descansar, mas sem abrir mão da praticidade. Dessa forma, procuramos investir na nossa estrutura, com café da manhã variado, recepção 24 horas, piscina externa, ambiente pet friendly”, acrescenta.

Durante a campanha Férias de Julho, Ricardo destaca a maior presença de famílias, especialmente aquelas com crianças em idade escolar. Outro público que adere à campanha são os casais que buscam momentos mais tranquilos e roteiros românticos em meio à natureza.

“Vale destacar também os turistas estrangeiros, principalmente argentinos e paraguaios, por conta da proximidade com a fronteira. E, de vez em quando, ainda recebemos grupos escolares ou excursões de jovens que vêm explorar as Cataratas e os atrativos da região”, detalha.

Já agosto é marcado pela campanha Mês dos Pais, que oferece 20% de desconto nas reservas e tem como objetivo incentivar mais viagens em família. “O que nós mais ouvimos é que Foz é um destino que agrada pais de todos os perfis: os que gostam de natureza, de compras, de cultura ou de gastronomia”, afirma o profissional.

Para Ricardo, esse tipo de ação é uma boa ferramenta de relacionamento, não apenas de vendas, pois, quando o hóspede sente que foi bem atendido, obteve um bom desconto e teve uma experiência agradável, ele cria uma conexão com o local.

“No fim das contas, o maior retorno de uma campanha comercial é quando ela gera lembrança e preferência. E isso tem tudo a ver com fortalecer a marca Nacional Inn aqui em Foz do Iguaçu, um destino tão concorrido e cheio de boas opções”, finaliza o diretor da rede.

Para saber mais e solicitar reservas, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/dan-inn-express-foz-do-iguacu