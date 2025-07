Turismo de Foz se destaca em feira internacional

A Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu esteve presente na Imex Frankfurt, como coexpositora do estande brasileiro da Embratur. O evento foi realizado entre os dias 20 e 22 de maio, na Alemanha, e é mundialmente conhecido por reunir os principais nomes do segmento Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE). As informações são do site da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Golden Park Internacional Foz e Convenções, a participação da secretaria na Imex Frankfurt é fundamental para fortalecer a imagem de Foz no mercado internacional de eventos, pois trata-se de um dos principais encontros mundiais do setor, onde se reúnem grandes players, tomadores de decisão e agências especializadas.

“Eventos como esse são muito benéficos para o setor hoteleiro, pois aumentam a possibilidade de atrair mais eventos internacionais, o que, consequentemente, gera aumento na taxa de ocupação, especialmente em períodos que, tradicionalmente, seriam considerados de baixa temporada. Isso também abre portas para parcerias, acordos comerciais e até para diversificação de serviços, pensando nesse público mais corporativo”, analisa.

Além disso, o profissional destaca que estar presente nesse tipo de feira posiciona Foz do Iguaçu como um destino competitivo globalmente. “Quando a cidade cresce nesse sentido, os hotéis naturalmente são levados a acompanhar esse movimento, se qualificando e inovando para atender um público que é exigente e busca muito mais do que só uma hospedagem — busca uma experiência completa”, acrescenta.

Ainda de acordo com o Aly, a cidade paranaense tem se consolidado como um dos principais destinos do Brasil para grandes eventos e negócios, pois oferece infraestrutura, com centros de convenções, uma rede hoteleira ampla e o diferencial dos pontos turísticos locais.

“Existe um investimento contínuo, tanto do setor público quanto do privado, para fortalecer esse posicionamento no mercado MICE. Isso faz toda a diferença, porque não basta ter apenas estrutura física, tem que ter também uma gestão eficiente, capacitação profissional e uma rede de serviços alinhada às exigências do público corporativo”, detalha.

Brasil em destaque no mercado MICE

Segundo o ranking da International Congress and Convention Association (ICCA), também noticiado no site da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, o Brasil foi o 3º país do continente americano que mais sediou eventos internacionais em 2024. O dado tem um reflexo positivo para o setor hoteleiro, conforme explica Ricardo.

“Quando um destino aparece bem posicionado no ranking da ICCA, ele automaticamente ganha mais visibilidade internacional, e isso gera confiança tanto para quem organiza eventos quanto para quem participa deles”, informa.

Para se destacar nesse mercado, Ricardo alerta que os hotéis precisam entender que o público MICE tem demandas muito específicas. De acordo com ele, é necessário investir em tecnologia, salas de reuniões equipadas, oferecer internet de alta qualidade, além de serviços de apoio como catering, suporte audiovisual e, muitas vezes, até produção de eventos.

“Além disso, vejo como super importante a capacitação das equipes. O atendimento faz toda a diferença. Esse público valoriza eficiência, agilidade e, claro, personalização. Saber lidar com grupos corporativos, entender os prazos e as necessidades desse cliente é essencial para garantir não só a satisfação, mas também a fidelização”, conclui.

