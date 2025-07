Comunicado de Imprensa – Desempenho da ExaGrid no 2º Trimestre de 2025

A ExaGrid®, única solução de armazenamento em camadas para backup do setor com Retention Time-Lock — que inclui uma camada isolada da rede (criando uma lacuna de segurança em camadas), exclusão com atraso e imutabilidade para recuperação contra ransomware — anunciou hoje a continuidade de seu crescimento e da geração consistente de fluxo de caixa livre (FCF) e EBITDA.

A empresa está tendo mais um ano de recorde em reservas e receita, com resultado positivo em fluxo de caixa livre, demonstrativo de resultados (P&L) e EBITDA pelo 18o trimestre consecutivo. No período, a ExaGrid incorporou mais de 140 novos clientes, com aumento no valor médio dos contratos firmados. A empresa continua registrando mais de 75% das reservas de novos clientes provenientes de pedidos de compra de seis e sete dígitos e, no segundo trimestre, 80% dos novos clientes vieram de negócios nessa faixa de valor.

A ExaGrid já atende mais de 4.700 clientes ativos, abrangendo empresas de médio porte até grandes corporações, que utilizam sua solução de Armazenamento em Camadas para Backup na proteção e gestão de dados. A elevada taxa de retenção de clientes reflete a satisfação com a tecnologia e impulsiona um fluxo consistente de negócios recorrentes com sua base consolidada.

A ExaGrid oferece suporte a mais de 25 aplicativos e utilitários de backup, incluindo: Veeam, Commvault, NetBackup, HYCU, Oracle RMAN direto, SQL Dumps direto. Recentemente, a ExaGrid anunciou a integração com o Rubrik e planeja adicionar suporte ao Cohesity DataProtect no primeiro semestre de 2026.

A ExaGrid é uma empresa financeiramente sólida, que gera caixa positivo a cada trimestre e não possui nenhum tipo de dívida.

Destaques do 2º trimestre de 2025:

Mais de 140 novos clientes adicionados

18 o trimestre consecutivo com operações positivas em caixa, EBITDA e demonstrativo de resultados (P&L)

50% dos negócios da ExaGrid provenientes de recompras por clientes da base

Mais de 50% da receita veio de fora dos Estados Unidos

Expansão global com a criação de mais 14 regiões de vendas

Vencedora de seis prêmios do setor: Abril: Data Breakthrough Awards – Solução de Backup de Dados do Ano Maio: Network Computing Awards – Produto do Ano para Recuperação contra Ransomware com Air Gap do Ano Maio: Network Computing Awards – Empresa do Ano Maio: Network Computing Awards – Solução de Armazenamento do Ano Junho: Storage Awards – Programa de Canais do Ano Junho: Storage Awards – Empresa de Armazenamento do Ano



"Estamos satisfeitos por termos alcançado 18 trimestres consecutivos de fluxo de caixa livre e EBITDA positivos. A receita e o EBITDA continuam crescendo ano após ano. Somos o maior fornecedor independente de armazenamento para backup e seguimos ampliando o suporte e a integração com mais aplicações de backup, o que garante proteção de investimento para nossos clientes atuais e abre ainda mais potencial de crescimento da receita,” afirmou Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “Já ultrapassamos 4.700 instalações ativas em todo o mundo. A ExaGrid mantém uma taxa de vitória competitiva superior a 70% (74,1% no 2º trimestre), substituindo tanto o armazenamento primário por trás das aplicações de backup quanto soluções com deduplicação embutida, como Dell Data Domain e HPE StoreOnce."

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250724905821/pt/

Mídia:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com