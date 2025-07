A Mérieux NutriSciences participou do 11º UniFrango — Encontro Avícola e Empresarial, que ocorreu de 22 a 24 de julho de 2025, na cidade de Maringá, no Paraná. O evento discutiu novas tecnologias e soluções para o setor, buscando transformar conhecimento técnico em inovação, desde a fase incubatória ao abate.



A participação da Mérieux NutriSciences abordou boas práticas de monitoramento e segurança dos alimentos voltados para o setor avícola, com a palestra da especialista em Microbiologia e Gerente Regional LATAM do Laboratório Mérieux NutriSciences, Marina Gumiere, sobre: Os riscos invisíveis na indústria de aves. A importância do monitoramento contínuo através de técnicas avançadas.

O evento explorou cada etapa do ciclo técnico, com conteúdos práticos e abrangentes, que vão desde conhecimento especializado em processos de abate, informações atualizadas sobre tecnologias e tendências para este setor, diversidade de abordagens na área técnica, além de palestras com experts, troca e muito networking entre players do segmento.

Entre os especialistas, a Mérieux NutriSciences levou o conhecimento em análises laboratoriais, consultorias técnicas e programas de monitoramento que auxiliam empresas do setor a garantir a segurança e a conformidade de seus produtos da fazenda até a mesa do consumidor, já que o frango é um dos principais alimentos do brasileiro na mesa do dia a dia, além de ser um produto de exportação.

“Para garantir qualidade na produção de alimentos, é fundamental adotar práticas que garantam a segurança do processo. Dentro deste cenário, o monitoramento ambiental desempenha um papel crucial, contando com etapas como amostragem, análises microbiológicas, resultados e ações corretivas”, explica a especialista Marina Gumiere.

Sobre a Mérieux NutriSciences

A Mérieux Nutrisciences possui mais de 50 anos de experiência atendendo às necessidades do setor de meio ambiente, alimentos, agroquímicos, fármacos e saneantes. Oferece soluções abrangentes para apoiar os clientes, desde o desenvolvimento de produtos até a adequação ao mercado, visando contribuir para a saúde dos consumidores em todo o mundo.

Com presença global, são mais de 100 laboratórios credenciados e uma equipe de mais de 8.000 funcionários comprometidos a oferecer ao planeta BETTER FOOD. BETTER HEALTH. BETTER WORLD.

