Empresa brasileira propõe novo formato de gestão de marca

Há marcas demais com estratégia no papel e presença nas redes, mas que ainda não sabem o que fazer com elas. Foi dessa constatação que surgiu a Brandit — empresa de São Paulo que já atendeu nomes como VTEX, PACCO, Kouda e, mais recentemente, a 100% Você, marca da família de Bell Marques.

O que a Brandit propõe é uma quebra com o modelo tradicional de agência ou consultoria. Em vez de vender planejamento ou campanhas isoladas, a empresa opera como uma célula plugável: entra no cliente para entender, construir e executar o que precisa ser feito — do branding ao ponto de venda, do conteúdo à experiência presencial.

“O cliente não precisa de mais um manual de marca. Precisa de clareza, direção e execução com consistência”, afirma Vittor Straus, CEO da Brandit.

O modelo foi posto à prova em junho, durante a Naturaltech, uma das maiores feiras de produtos naturais da América Latina. A Brandit foi responsável pela ativação completa da 100% Você, marca liderada por Bell Marques e seus filhos, Rafa e Pipo. A ação incluiu estande imersivo, storytelling sensorial e construção da narrativa de expansão da empresa.

“O branding não é mais algo estético ou institucional. Ele acontece na prática, na fala do vendedor, no story que viraliza ou no stand que deixa fila”, diz Laura Masulino, CMO da Brandit, que passou por empresas como Claro, Diageo e P&G antes de assumir a operação criativa da empresa.

Na prática, a Brandit organiza squads por projeto, atua diretamente com o board das empresas e integra posicionamento, conteúdo, mídia, influência e experiência. Segundo a equipe, os pedidos mais comuns vêm de negócios em crescimento que já trabalharam com agências ou consultorias, mas sentem que ainda falta algo.

Além da atuação estratégica, a Brandit também está de olho nas novas dinâmicas do digital: com a integração crescente entre Instagram, TikTok e mecanismos de busca, as marcas que geram conteúdo deixam de falar só com seguidores — e passam a disputar relevância com qualquer termo buscado no Google.

“Marcas que não se posicionam como sistemas vivos perdem espaço. O feed sozinho já não segura ninguém. É preciso aparecer, se manter presente e, acima de tudo, fazer sentido”, conclui Vittor.

A Brandit se propõe a operar com um modelo leve e fluido, atendendo clientes em todo o Brasil. Seu foco para os próximos meses está na expansão de projetos nos segmentos de saúde, consumo, lifestyle e tecnologia.

Website: http://www.brandit.com.br