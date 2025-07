PipeRun consolida retomada após enchentes no RS

A CRM PipeRun, salestech gaúcha especializada em gestão de vendas para empresas de serviços com receita recorrente, encerrou o primeiro semestre de 2025 com um crescimento de aproximadamente de 1 milhão de reais em sua Receita Recorrente Anualizada (ARR) — passando de R$ 15 milhões para R$ 16 milhões. O avanço reforça a resiliência da startup, que precisou atravessar um dos cenários mais críticos de sua história com as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024.

No ano passado, a PipeRun viu o faturamento mensal recuar cerca de 10% por conta de cancelamentos e inadimplência de clientes atingidos diretamente pelos eventos climáticos no RS. Mais de 11% do time também sofreu perdas materiais, o que impactou a operação como um todo. Ainda assim, a empresa fechou 2024 com crescimento anual superior a 20%, obteve melhoria no EBITDA e apostou na ampliação dos investimentos — resultado de uma estratégia baseada em expansão de portfólio, evolução tecnológica e proximidade com o mercado de PMEs.

“Foi um período muito difícil para todo o Rio Grande do Sul, e nós vivemos isso na pele. Ainda assim, conseguimos transformar esse momento em uma virada de chave, apoiando nossos clientes na reorganização de suas operações de vendas e do mesmo modo mantendo nosso time engajado”, afirma Fausto Reichert, Chief Revenue Officer (CRO) da PipeRun.

Além disso, a startup apresenta uma margem bruta superior a 75%, indicador de alta rentabilidade, mantém a Net Revenue Retention (NRR) acima de 97%, e opera com modelo 100% bootstrap, ainda sem recorrer a capital externo de fundos de investimentos. De acordo com o CRO da PipeRun, os indicadores financeiros demonstram maturidade e eficiência operacional. “Nosso NRR reflete a forte retenção e expansão dentro da nossa base de clientes, o que reforça nosso compromisso com crescimento sustentável e sólido. São números que normalmente se vêem em grandes companhias do nosso segmento”, destaca.

Tecnologia prática para vendas

Parte essencial da retomada vem do fortalecimento do portfólio, com o lançamento de novos módulos e funcionalidades para ampliar os processos de máquina de vendas, alguns baseados em inteligência artificial, focados em aumentar a produtividade e a previsibilidade das empresas de serviços.

Para Reichert, o investimento em IA vai além da inovação por si só. “Temos investido pesado na melhoria de nossos produtos, alguns com uso de IA porque acreditamos que essa tecnologia, usada de forma ética e responsável, pode transformar o dia a dia das PMEs brasileiras, tornando processos mais eficientes e as vendas mais previsíveis. Nossa visão é que a IA deve ser uma ferramenta prática, aumentar a geração de leads e entregar ainda mais valor real ao empreendedor”, comenta o CRO.

Próximos passos

Para sustentar o ritmo de expansão do CRM de Vendas, a PipeRun planeja novas contratações estratégicas nas áreas de tecnologia, marketing, inside sales e atendimento, além de intensificar sua participação em eventos como Startup Summit e Asaas Connect no segundo semestre de 2025.

“Somos uma empresa feita por empreendedores para empreendedores. Sabemos que quem está na ponta precisa de ferramentas acessíveis, ágeis e que realmente entreguem resultado. Nosso foco agora é seguir crescendo de forma saudável, junto com os nossos clientes”, conclui Reichert.

Website: https://crmpiperun.com/