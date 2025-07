Novas trilhas sonoras Bang 2, T8, T8 Mini e Trip 2 da Tronsmart: emoção ao ar livre e relaxamento em ambientes fechados

A Tronsmart atualiza sua linha de áudio com quatro caixas de som Bluetooth, cada uma projetada para estilos de vida distintos. A Bang 2 de 90 W domina festas ao ar livre, a T8 de 40 W equilibra potência e portabilidade para atividades ao ar livre, a compacta T8 Mini oferece som de 360° para ambientes internos e a Trip 2 é a companheira de viagem definitiva. De festas na praia a trilhas nas montanhas, esta linha abrange todos os cenários.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250724506791/pt/

All-New Tronsmart Portable Speakers with elevated design and powerful sound

Bang 2: Domine a festa ao ar livre com sons graves potentes

Equipada com a tecnologia SoundPulse, a caixa de som para festas Bang 2 oferece 90 W de sons graves mais profundos através de um sistema de 2.1 canais, com um woofer intermediário Racetrack para um som estéreo mais pleno, garantindo que sua lista de reprodução anime toda a plateia. Sua alça removível e puxador integrado facilitam o transporte para qualquer lugar, enquanto a resistênciaàágua IPX6 mantém a diversão. As 26 horas de reprodução se estendem desde o nascer do sol na praia até o fim da fogueira. Além disto, sua luz de festa também se sincroniza com a batida, transformando qualquer lugar em um palco para festas.

T8: Traga um som intenso de 360° para aventuras ao ar livre

A T8 oferece um som 40 W mais potente com um sistema de canais 2.1. Seu palco sonoro de 360° conduz todos ao redor da fogueira a um áudio imersivo. Oferece até 18 horas de reprodução, que o torna perfeito para acampar ou cavalgar. Com certificação IPX7 de resistênciaàágua, resiste até mesmo a chuvas torrenciais. Com um prático cordão para manter suas músicas ao alcance, é um item essencial para temporadas ao ar livre. Gire o botão para controlar o volume mesmo com as mãos molhadas e acenda a luz ambiente sob o céu estrelado.

T8 Mini: Eleve os momentos em ambientes internos com som balanceado de 360°

Pequeno no tamanho e grande no som, a T8 Mini oferece áudio de 360° para alcançar todos os cantos com som equilibrado. Perfeito para uso doméstico, sua resistênciaàágua IPX7 resiste ao vapor da cozinha ou respingos do banho. Sua alça resistente o torna ideal para transporte. Ouça suas músicas favoritas de um ambiente para outro por até 20 horas e observe o anel de LED pulsar ao som da sua lista de reprodução.

Trip 2: Ilumine suas viagens ao ar livre com cores

A Trip 2 oferece sons graves 20% mais profundos que a Trip. Com uma alça prática, esta caixa de som de bolso está pronta para ser sua companheira em viagens ao ar livre. Ela está disponível em quatro cores distintas: preto, azul, cinza e vermelho, que combinam com seu estilo. Ela acompanha suas viagens com 20 horas de reprodução e certificação IPX7àprova d'água para manter a música tocando. O microfone integrado permite ligações e assistentes de voz com total clareza.

Preços e disponibilidade

A nova linha oferece equalização personalizável via aplicativo e emparelhamento duplo para um som estéreo mais potente, além de conexão com dois dispositivos para aproveitar ao máximo. Eles estarão disponíveis no site oficial da Tronsmart, Aliexpress, Mercadolibre e outros revendedores autorizados em julho. A Bang 2 está disponível por US$ 129,99 em duas cores, a T8 por US$ 59,99 em três cores, a T8 Mini por US$ 34,99 e a Trip 2 por US$ 29,99 em quatro cores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250724506791/pt/

Olivia Dong

olivia@tronsmart.com