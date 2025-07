O icônico Cadillac rosa da Mary Kay se torna elétrico com o novo OPTIQ

A gigante mundial de cosméticos, Mary Kay Inc., anunciou hoje um marco importante em seu legado de empoderamento: a transformação de seu adorado Cadillac rosa em um veículo totalmente elétrico (VE). O Cadillac OPTIQ rosa fez sua estreia durante o seminário anual da Mary Kay, ocorrido pela primeira vez na vibrante cidade de Charlotte, Carolina do Norte.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250724429902/pt/

“For decades, the Mary Kay pink Cadillac has symbolized accomplishment, aspiration, and the power of recognition,” said Ryan Rogers, Chief Executive Officer of Mary Kay. “With the introduction of the all-electric OPTIQ, we’re honoring that iconic legacy while driving into a transformative future—one grounded in our commitment to sustainability and dedication to inspiring and celebrating the achievements of our independent sales force for generations to come.” (Photo Courtesy: Mary Kay Inc.)

O Cadillac OPTIQ representa um avanço significativo no compromisso da Mary Kay com a inovação, a responsabilidade ambiental e a satisfação das expectativas da próxima geração de vendedores independentes da Mary Kay e de seus clientes. A transição da combustão interna para o elétrico simboliza mais do que apenas uma atualização do veículo; marca uma visão renovada para o futuro da icônica marca de beleza.

"Durante décadas, o Cadillac rosa da Mary Kay simbolizou conquista, aspiração e o poder do reconhecimento", disse Ryan Rogers, Diretor Executivo da Mary Kay. "Com o lançamento do OPTIQ totalmente elétrico, estamos honrando este legado icônico enquanto avançamos rumo a um futuro transformador, baseado em nosso compromisso com a sustentabilidade e dedicação em inspirar e comemorar as conquistas de nossa força de vendas independente para as gerações futuras."

"Nosso relacionamento com a Mary Kay dura décadas e tem por base valores compartilhados de inovação, capacitação e excelência", disse Ian Hucker, Vice-Presidente da GM Envolve. "À medida que a organização dá passos audaciosos rumo ao futuro com a transição a um veículo elétrico, estamos orgulhosos de estar ao lado deles, apoiando uma visão que não é apenas sustentável, mas também profundamente inspiradora. O Cadillac OPTIQ rosa é um enorme avanço, unindo o desempenho e o luxo que você espera do Cadillac com inovação significativa e impacto orientado a um propósito."

Sobre o Cadillac OPTIQ rosa:

O OPTIQ mantém o exterior rosa perolado, instantaneamente reconhecível, enquanto apresenta um chassi elegante e modernizado com recursos de ponta. Como parte do compromisso da Mary Kay com a sustentabilidade, o veículo demonstra a dedicação da empresa em reduzir sua pegada de carbono, continuando a inspirar.

O desempenho aerodinâmico excepcional do OPTIQ permite uma autonomia de condução de 302 milhas estimada pela EPA 1 . A revolucionária plataforma de bateria GM EV e as unidades de propulsão, junto com o uso de pneus de baixa resistência ao rolamento, também desempenham um papel importante na impressionante autonomia do veículo.

. A revolucionária plataforma de bateria GM EV e as unidades de propulsão, junto com o uso de pneus de baixa resistência ao rolamento, também desempenham um papel importante na impressionante autonomia do veículo. Um aerofólio traseiro ventilado, difusores e outros elementos esculturais melhoram a aerodinâmica na parte traseira do veículo sem comprometer o design marcante do SUV.

O OPTIQ reúne amplitude interior e luxo em um conjunto confortável. A decoração e os detalhes iluminados complementam a interpretação única do luxo do Cadillac no interior do OPTIQ, enquanto o conjunto de tecnologias de bordo inclui recursos como o sistema de áudio AKG com 19 alto-falantes e Dolby Atmos, criando uma experiência intuitiva.

Você sabia:

O icônico Cadillac rosa nasceu em 1968, quando Mary Kay Ash comprou um Cadillac Coupe De Ville de uma concessionária em Dallas e prontamente o pintou para combinar com a paleta de lábios e olhos rosa-claro da Mary Kay®. Mais tarde, a General Motors batizou a cor de Mary Kay de Rosa Pérola, um tom exclusivo da marca.

Mary Kay foi nomeada a marca nº 1 em vendas diretas de cuidados com a pele e cosméticos de cores no mundo2 pela Euromonitor International durante três anos consecutivos, em 2023, 2024 e novamente em 2025.

Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou a marca de beleza de seus sonhos no Texas em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa internacional com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 40 países. Durante 60 anos, a oportunidade Mary Kay capacitou as mulheres a definirem seu próprio futuro por meio da educação, orientação, defesa de direitos e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e produzir cuidados da pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias de última geração. A Mary Kay acredita na preservação de nosso planeta para as gerações futuras, ao proteger as mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e incentivar os jovens a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com. Encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no X.

1 A autonomia estimada pela GM está baseada em testes de desenvolvimento e/ou projeção analítica consistente com a SAE J1634, revisão 2017-MCT, e sujeita a alterações antes da produção. A autonomia real pode variar com base em vários fatores, incluindo temperatura, terreno, idade da bateria, carga e como você usa e mantém seu veículo. Acesse www.cadillac.com para mais informações. 2 "Fonte: Euromonitor International Limited; Beleza e Cuidados Pessoais, edição 2025, valor de vendas no provedor de serviços de varejo (RSP), dados de 2024"

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250724429902/pt/

Videos:

Comunicações Corporativas da Mary Kay Inc.

marykay.com/newsroom

972.687.5332 ou media@mkcorp.com