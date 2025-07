Gestão de TI evolui com foco em identidade e automação

A gestão de Tecnologia da Informação (TI) passa por transformações estruturais impulsionadas pela digitalização acelerada e pela reconfiguração do ambiente de trabalho. O crescimento dos modelos remoto e híbrido evidenciou a necessidade de administrar usuários e dispositivos distribuídos com mais segurança, controle e eficiência operacional.

Com esse cenário, empresas têm buscado plataformas unificadas de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) para reduzir a complexidade da infraestrutura tecnológica, eliminar silos de informação e aprimorar o tempo de resposta a incidentes. Essas soluções permitem o controle centralizado de usuários, autenticação multifator, definição de políticas granulares e rastreabilidade das ações realizadas.

Uma abordagem recorrente nesse contexto é o modelo Zero Trust, que parte do princípio de “nunca confiar, sempre verificar”, exigindo validação contínua das identidades e permissões em cada tentativa de acesso.

“A JumpCloud é uma das plataformas utilizadas nesse contexto. Com base em nuvem, a solução permite gerenciar usuários, dispositivos e permissões em ambientes corporativos diversos, oferecendo uma abordagem que centraliza a administração de recursos de TI em organizações de diferentes portes e setores”, afirma Augusto Ferreira, diretor da FCBrasil.

“Outro fator que influencia a evolução da gestão de TI é a crescente pressão regulatória. Leis como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e outras normas setoriais, têm elevado a exigência por soluções que ofereçam recursos de auditoria e relatórios detalhados. A visibilidade sobre acessos e a capacidade de rastrear atividades passaram a ser elementos-chave tanto para a segurança quanto para a conformidade legal”, complementa Ferreira.

Segundo o especialista, o aumento da superfície de ataque nas empresas e a descentralização das equipes tornam o gerenciamento de identidades um dos pilares mais estratégicos da cibersegurança corporativa atual. Relatórios como o da IBM Cost of a Data Breach 2024 apontam que falhas no gerenciamento de acessos e credenciais comprometidas estão entre as principais causas de vazamentos de dados, o que reforça a necessidade de medidas preventivas nesse domínio.

Sobre a FCBrasil

Empresa especializada na distribuição de software com foco em segurança da informação, a FCBrasil atua em parceria com fabricantes internacionais para viabilizar o acesso de canais de venda no Brasil e na América Latina a soluções tecnológicas alinhadas às exigências do mercado. Oferece suporte técnico, comercial e programas de capacitação voltados à qualificação contínua de seus parceiros.

Sobre a JumpCloud

A JumpCloud é uma empresa de software que fornece um serviço de diretório baseado em nuvem para empresas, com foco no gerenciamento centralizado de identidades de usuários e dispositivos. A solução é adotada por mais de 200.000 organizações em todo o mundo, incluindo GoFundMe, Grab, ClassPass, Beyond Finance e Foursquare. A empresa já captou mais de US$ 400 milhões de investidores como Sapphire Ventures, General Atlantic, Sands Capital, Atlassian e CrowdStrike.

