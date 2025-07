EuroChem destaca soluções na Coopercitrus Expo 2025

A EuroChem apresenta durante a Coopercitrus Expo, que acontece desde o dia 21 e segue até 25 de julho, em Bebedouro (SP), um portfólio de fertilizantes de alta performance que se propõem a aumentar a produtividade e a qualidade dos cultivos. Entre os destaques estão as linhas Fertiva, Croplex e Avigo, que contribuem para ganhos operacionais no campo.

“Nossa proposta vai além da nutrição básica das plantas: buscamos entregar soluções com impacto mensurável tanto na produtividade quanto na qualidade final da safra, promovendo rentabilidade em toda a cadeia do agronegócio. Participar deste evento, ao lado de uma parceira tão relevante como a Coopercitrus, é estratégico para estarmos ainda mais próximos do produtor, entendendo suas necessidades e oferecendo tecnologias que geram valor real no campo”, afirma Rogério Pompermayer, diretor comercial da EuroChem.

Um dos principais destaques no evento é a formulação do Fertiva 19-04-19, desenvolvido especialmente para culturas como citrus e café. A formulação contém magnésio e boro, nutrientes fundamentais para o transporte de açúcares das folhas para os frutos, promovendo elevação nos teores de elementos que influenciam no sabor e na qualidade do produto final.

“No caso do café, o equilíbrio nutricional promovido pela linha Fertiva, com elementos como zinco, boro e magnésio, favorece a formação de frutos mais uniformes e densos, resultando em grãos melhores, fator determinante para cafés especiais com maior valor agregado”, explica Pompermayer.

Rendimento operacional no campo

Além da qualidade do produto final, a otimização das operações no campo é uma vantagem que deverá chamar a atenção dos visitantes. Com alta concentração de nutrientes, o Croplex 09-40-00 permite que o produtor cubra uma área significativamente maior com uma única aplicação.

“A eficiência operacional é um diferencial estratégico. Com o Croplex, o produtor consegue ampliar significativamente a área coberta por aplicação reduzindo paradas para reabastecimento e otimizando o uso do maquinário. Além disso, por ser um produto fabricado no Brasil, garantimos maior agilidade logística e segurança no abastecimento”, ressalta Pompermayer. Testes com agricultores mostram que o fertilizante pode gerar um aumento de produtividade de 3 sacas/toneladas por hectare em culturas como a soja e de 5,5 toneladas de cana por hectare, por exemplo.

A linha Avigo, por sua vez, é desenvolvida para maximizar o aproveitamento de nutrientes como fósforo e potássio, visando melhor aproveitamento dos nutrientes. Este produto já demonstra um ganho de produtividade de 2,8 sacas por hectare em culturas como a soja.

Região estratégica para o agro brasileiro

A participação da EuroChem na Coopercitrus Expo 2025 reforça o posicionamento da empresa como parceira estratégica do produtor rural. A região de Bebedouro e Ribeirão Preto é reconhecida como um dos principais polos agrícolas do país, com forte presença de culturas como cana-de-açúcar, citrus, café e amendoim.

Ribeirão Preto é considerada a maior região mundial em concentração de produção de cana, açúcar e etanol por hectare, enquanto a cafeicultura mantém forte tradição. O amendoim também se consolida como alternativa estratégica na rotação com a cana-de-açúcar, favorecendo a renovação de canaviais. A região também se destaca como um importante polo tecnológico agrícola, sendo palco de inovações e eventos de grande relevância para o setor.

Em sua 26ª edição, a Coopercitrus Expo é um dos principais eventos do agro nacional e deverá movimentar cerca de R$ 2 bilhões em negócios com a presença de 25 mil visitantes. A EuroChem reforça, com sua participação, o compromisso de oferecer tecnologia em fertilização com foco em alta performance agronômica, eficiência operacional e sustentabilidade.

