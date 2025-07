Selo EcoVadis reconhece práticas sustentáveis da EuroChem

A unidade da EuroChem em Serra do Salitre (MG) recebeu o selo "Committed", que significa comprometida em inglês, da EcoVadis, plataforma global de avaliação de empresas que utiliza uma ampla gama de critérios rigorosos de sustentabilidade, incluindo impacto ambiental, práticas trabalhistas, ética e compras sustentáveis.

A adesão à EcoVadis demonstra, de forma prática, o compromisso da EuroChem com responsabilidade ambiental, ética corporativa, gestão social e cadeia sustentável, pilares fundamentais da agenda ESG.

O processo de certificação teve início em janeiro, envolvendo diversas áreas e etapas, desde o cadastro na plataforma até a análise realizada por especialistas independentes.

"O selo EcoVadis é fundamental para as operações da EuroChem. A certificação demonstra que a empresa atende aos padrões internacionais de ESG, fortalece nossa reputação, melhora as relações com stakeholders e nos posiciona como parceiros confiáveis na cadeia de suprimentos, agregando valor estratégico e competitivo às nossas operações", afirma Juliano Ferreira, gerente de meio ambiente da EuroChem.

Para Ferreira, a certificação traz diversas vantagens para o negócio, como o aprimoramento das práticas de sustentabilidade, um diferencial competitivo para os produtos e a melhoria da reputação no mercado. Além disso, contribuirá para a identificação e mitigação de riscos, bem como para a redução do impacto ambiental das operações.

A certificação tem validade de 12 meses e, após esse período, ocorrerá uma nova reavaliação. Para que a posição da EuroChem avance no próximo ano, foram apresentadas à EcoVadis 50 ações, divididas por temas e pilares, com prioridades a serem seguidas.

Salitre: referência em gestão ambiental

A unidade da EuroChem em Serra do Salitre já é reconhecida como referência em economia circular no setor mineral, tendo sido incluída no Livro Azul do IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração). A planta recircula anualmente 35 bilhões de litros de água, o suficiente para abastecer uma cidade como Uberlândia, sem retirar novos volumes do meio ambiente. O sistema opera em ciclo fechado, com uso de produtos biodegradáveis e reuso integral da água no processo produtivo.

Além do reúso de água, 40% da energia consumida pela planta é gerada internamente, a partir do calor produzido na fabricação de ácido sulfúrico. Desde agosto de 2024, a unidade também opera com "aterro zero", o que significa que nenhum resíduo vai para descarte em aterros sanitários.

A unidade também investe anualmente R$ 10 milhões em ações socioambientais, incluindo projetos de educação ambiental em 14 escolas da região, que na Semana do Meio Ambiente mobilizou mais de 300 estudantes.

Website: https://www.eurochemsam.com/