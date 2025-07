Segurança vira prioridade com avanço dos ataques no Brasil

O mercado brasileiro de cibersegurança movimentou quase US$ 3 bilhões (cerca de R$ 16,7 bilhões) em 2024 e deve crescer 9% em 2025, segundo a Peers Consulting. A estimativa é que o setor alcance US$ 4,5 bilhões (R$ 25 bilhões) até 2029. Esse avanço reflete a consolidação do setor como um dos pilares mais relevantes para garantir a continuidade de operações em empresas, serviços públicos e estruturas críticas.

O crescimento também é um reflexo da maior preocupação dos executivos diante da alta vulnerabilidade que o país ainda enfrenta. De acordo com o relatório “Fluindo pela Amazônia”, divulgado pela Kaspersky, o Brasil registrou em 2024, 309 bancos de dados vazados, 37 milhões de contas comprometidas e a atuação de 30 grupos de ransomware operando livremente.



“A segurança deixou de ser tratada como uma despesa para se tornar parte central da continuidade dos negócios. A ISC Brasil, ao reunir diferentes vertentes, que vão desde a cibersegurança à proteção física, amplia o diálogo entre empresas, governo e sociedade e posiciona a segurança como tema central para o desenvolvimento”, afirma Jacqueline Gagliano, gerente da ISC Brasil.

Mas não é apenas a proteção contra ataques que está em jogo. A capacidade de reação das organizações diante de incidentes também passou a ser um diferencial competitivo. “A tecnologia é essencial, mas precisa estar aliada à governança e ao comportamento. É a combinação entre sistemas robustos e equipes bem preparadas que de fato constrói uma operação segura”, declara Gagliano.

O papel crítico do comportamento humano foi demonstrado no Data Breach Investigations Report da Verizon, publicado em 2024. O estudo apontou que 68% das violações estão relacionadas a falhas operacionais ou erros humanos.

“Não é exagero dizer que a preocupação com segurança se tornou uma condição para o funcionamento básico da sociedade. Temos visto, a cada edição, um público mais qualificado e uma agenda mais estratégica. Isso mostra que a segurança deixou de ser um assunto técnico e passou a integrar as prioridades de liderança em todos os setores da economia”, declara a gerente da ISC.

Construindo resiliência

Essa agenda de inovação, prevenção e resposta será aprofundada durante o ISC Brasil Conference, congresso técnico que acontece de forma simultânea com a ISC Brasil, de 2 a 4 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Com mais de 60 palestrantes confirmados, o evento contará com 40 horas de conteúdo, distribuídas em 32 painéis temáticos.

“A ISC Brasil Conference é o ponto de convergência entre quem desenvolve, aplica e regula soluções de segurança no Brasil. O evento dá espaço para o debate qualificado e também para a troca prática de experiências, algo essencial em um setor que lida diariamente com situações limite”, afirma a executiva.

A programação já está disponível no site oficial e será dividida em quatro trilhas temáticas, como: integração segurança pública e privada; soluções integradas de segurança; novas tecnologias aplicadas aos negócios; e desenvolvimento e tendências em cyber security.

Os ingressos estão no segundo lote promocional, que se encerra no dia 31 de agosto. O day pass (para um dia de evento) custa R$ 349, enquanto o passport, com acesso aos três dias de programação, sai por R$ 799. O credenciamento para visitar a feira é gratuito e também está disponível na página da ISC.

Serviço: ISC Brasil 2025

Data: 2 a 4 de setembro, das 12h às 19h

Local: Distrito Anhembi, em São Paulo

Mais informações: https://www.iscbrasil.com.br/pt-br.html

Website: https://www.iscbrasil.com.br/pt-br/o-evento/sobre-o-evento.html