Twist conquista conta da Sleep House com proposta de fortalecer a marca

A agência Twist passou a responder pela comunicação da Sleep House Colchões após ser selecionada em processo de concorrência realizado no primeiro semestre de 2025. A escolha ocorreu com base na proposta apresentada, que contempla ações integradas e abordagem centrada no consumidor.

A estratégia prevista para os próximos meses inclui campanhas bimestrais com diferentes temáticas, unindo iniciativas nos meios físico e digital, marketing sensorial e ativações de guerrilha.

De acordo com Roberto Mannes Junior, Head de Marketing e Produto da Sleep House, a decisão pela agência foi baseada na busca por novos formatos de comunicação. “O mercado de colchões tem adotado abordagens semelhantes. Nosso objetivo é diversificar a forma de dialogar com o público e construir ações que gerem reconhecimento e engajamento”, afirma.

Segundo Mauro Palacios, CEO da Twist, o projeto propõe uma atuação focada na experiência do consumidor. “Estamos desenvolvendo um trabalho com ênfase em estratégias que consideram o comportamento do público e as dinâmicas atuais de consumo”, explica.

Com presença nacional por meio de lojas próprias e franquias, a Sleep House inicia uma nova etapa com foco em expansão e fortalecimento da marca.

Website: https://www.linkedin.com/company/agenciatwist/