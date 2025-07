Parceria fortalece gestão de acessos em ambientes híbridos

A crescente digitalização dos negócios e a consolidação do trabalho híbrido têm aumentado a demanda por estratégias eficazes de gestão de identidades e acessos (IAM). Nesse contexto, a FCBrasil, distribuidora especializada em segurança da informação, fortaleceu sua parceria com a JumpCloud, fornecedora global de soluções de diretório em nuvem. A colaboração tem como objetivo ampliar o acesso do mercado brasileiro e latino-americano a tecnologias voltadas à gestão de dispositivos, identidades e controle de acessos em ambientes corporativos distribuídos, locais e na nuvem.

Segundo dados do relatório From Chaos to Control: Simplifying IT in the Fast Lane of Change, publicado pela JumpCloud, 77% das empresas planejam expandir suas iniciativas de trabalho remoto e híbrido nos próximos anos, enquanto 74% apontam a segurança de identidade como prioridade no fortalecimento de suas estratégias de TI. Nesse cenário, a gestão centralizada de usuários, dispositivos, redes e aplicações passou a ser considerada um fator importante para organizações que buscam proteger dados sensíveis e manter a continuidade operacional em ambientes distribuídos.

A JumpCloud busca oferecer uma plataforma integrada que permite gerenciar identidades, dispositivos e acessos de forma unificada, com suporte a sistemas operacionais como Windows, macOS e Linux, além de dispositivos móveis. Essa abordagem pode simplificar o controle de permissões e facilitar a adoção de políticas de segurança, como autenticação multifator (MFA) e login único (SSO), sem depender de uma infraestrutura local complexa.

“A segurança de identidade é um dos pilares fundamentais para proteger o ambiente corporativo atual, e queremos democratizar o acesso a essas tecnologias para empresas de todos os tamanhos”, afirma Augusto Ferreira, diretor da FCBrasil. Segundo ele, a parceria com a JumpCloud viabiliza aos parceiros e clientes brasileiros a utilização de uma solução alinhada às exigências de compliance e segurança.

Outro ponto destacado pela FCBrasil é a capacidade de a JumpCloud atender às necessidades específicas de ambientes híbridos, permitindo que equipes de TI gerenciem colaboradores em home office ou em múltiplas filiais de forma padronizada e segura. Essa possibilidade de gerenciamento é apontada como relevante para a redução de riscos relacionados a acessos não autorizados e vazamento de dados, especialmente diante do aumento da sofisticação dos ataques cibernéticos.

Com a ampliação da parceria, FCBrasil e JumpCloud visam reforçar a presença da plataforma no Brasil, com foco em oferecer ao mercado uma alternativa escalável, baseada em nuvem e compatível com os desafios atuais de segurança e gestão de acessos em ambientes corporativos digitais e descentralizados.

Sobre a FCBrasil

Empresa especializada na distribuição de soluções de segurança da informação, com atuação focada no suporte técnico, comercial e na capacitação de canais de venda. A FCBrasil conecta fabricantes internacionais ao mercado latino-americano com soluções voltadas à proteção de dados e à produtividade corporativa.

Sobre a JumpCloud

A JumpCloud oferece uma plataforma de diretório em nuvem projetada para unificar a gestão de identidades, acessos e dispositivos. A solução permite o gerenciamento centralizado de recursos de TI, contribuindo para a segurança e a eficiência operacional em ambientes corporativos híbridos.

