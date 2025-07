IFF lança ENVIROCAP™, uma tecnologia revolucionária de liberação de fragrâncias para cuidados com tecidos

A IFF (NYSE: IFF), líder global em aromas, fragrâncias e biociências, lançou o ENVIROCAP™, seu sistema sustentável de liberação de fragrâncias projetado para o futuro dos cuidados com tecidos. Desenvolvido pelos cientistas e especialistas em liberação de fragrâncias da IFF, o ENVIROCAP™ estabelece um novo padrão de inovação: ele é totalmente compatível com a ECHA¹, biodegradável² e adequado para veganos³. Sua tecnologia usa um biopolímero exclusivo que libera uma fragrância duradoura com menor impacto ambiental. O ENVIROCAP™ não apenas atende às exigências cada vez maiores por sustentabilidade, ele redefine o padrão de desempenho e custo-benefício.

"O lançamento do ENVIROCAP™ marca um novo e ousado capítulo na encapsulação de fragrâncias", disse Ana Paula Mendonça, presidente da IFF Scent. "Em 2005, a IFF revolucionou os cuidados com tecidos por meio de aplicações de fragrância que levavam alegria para o dia todo. Agora, estamos usando nossa liderança em bioinovação natural para redefinir o poder da tecnologia de fragrâncias, unindo sustentabilidade e performance, sem concessões. Com o ENVIROCAP™, queremos apoiar nossos clientes na inovação e na criação de diferenciação real, por meio de um impacto sensorial elevado e sustentabilidade, conquistando os consumidores com experiências olfativas memoráveis".

O desenvolvimento do ENVIROCAP™ se baseia no profundo entendimento da IFF sobre a jornada do consumidor nos cuidados com tecidos, desde o momento da compra até a "hora da verdade" em que o perfume das roupas limpas é sentido pela primeira vez. Em todo o mundo, cada vez mais os consumidores buscam opções sustentáveis e esperam que as marcas assumam a responsabilidade de criar produtos com foco ambiental. O ENVIROCAP™ responde diretamente a essa demanda. Ele oferece uma fragrância duradoura e revigorante, que mantém a sensação de frescor da lavagem ao uso, atendendoàcrescente demanda por soluções ecológicas, eficazes e com ótimo custo-benefício para cuidados com tecidos.

O ENVIROCAP™ também oferece aos perfumistas grande liberdade olfativa para explorar as infinitas possibilidades do vasto portfólio de ingredientes da IFF. Com notas que vão de cítricos vibrantes a frutados envolventes e florais sensuais, o ENVIROCAP™ atua em todas as etapas da lavagem, espalhando alegria com fragrâncias, ciclo após ciclo.

(1) Regulamento (UE) 2023/2055 de 25 de setembro de 2023, que altera o Anexo XVII do Regulamento REACH da UE (Regulamento (CE) nº 1907/2006), no que se refere a micropartículas poliméricas sintéticas (2) De acordo com as regras de biodegradabilidade descritas no Apêndice 15 da Restrição de Microplásticos da UE (3) De acordo com os critérios da Vegan Society | Certificado disponível mediante solicitação (4) Mintel, O Futuro dos Cuidados com Tecidos, 2024

