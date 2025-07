Poços de Caldas: Euro Suite lança promoções para hóspedes

Minas Gerais deve receber aproximadamente 4 milhões de turistas em julho, uma alta de 20% em relação ao mesmo período de 2024, segundo estimativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo divulgada pelo jornal O Tempo. Buscando aproveitar esse fluxo e atrair hóspedes em uma época que coincide com festas típicas e férias de escolas e universidades, o Euro Suite de Poços de Caldas lançou três promoções comerciais.



A primeira das ações leva o nome de “Arraiá Bom” e oferece até 20% de desconto nas diárias, além de hospedagem gratuita para até duas crianças da família ? desde que não tenham mais de oito anos de idade e haja dois adultos pagantes na mesma acomodoção. Essa promoção oferece ainda parcelamento em até dez vezes sem juros.



A campanha de Férias de Julho tem o mesmo benefício, com foco nas famílias que escolhem Poços de Caldas como destino de descanso nessa época do ano.



“Por fim, temos a Quinzena do Turista, que oferece até 28% de desconto e também pode ser parcelada em dez vezes. Ela foi pensada para atrair aquele visitante que gosta de viajar fora do fluxo e aproveitar a cidade com mais calma”, explica Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, responsável pelo Euro Suite de Poços de Caldas.



Na visão de Aly, a temporada de inverno em Poços de Caldas tem se mostrado como um destino que muitos turistas aprovam. Os visitantes que vão à cidade nessa época procuram conforto, boa localização, economia e experiências leves e aconchegantes, afirma o executivo.



O município, localizado próximo à divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo e a cerca de 440 quilômetros de Belo Horizonte (MG), é famoso por suas águas termais, atrações culturais, turismo rural e outras atividades de lazer.



“Pensando nisso, desenhamos campanhas que tem como objetivo equilibrar preço e comodidade. A combinação dos descontos com a cortesia para crianças e parcelamento sem juros pode ajudar a atrair famílias, casais e grupos da terceira idade, que adoram o clima serrano e os atrativos da cidade, como o Parque José Affonso Junqueira, a Thermas Antônio Carlos e a própria Praça Pedro Sanches”, detalha Aly.



A expectativa do diretor para o inverno de 2025 é otimista. Ele afirma que a unidade Euro Suite em Poços de Caldas já vem registrando um ritmo bom de reservas e prevê um índice alto de ocupação.



Por conta das férias escolares, Aly diz que é esperada uma grande quantidade de crianças acompanhadas de suas famílias. Ciente disso, a equipe do hotel afirma ter reforçado as comodidades voltadas para esse público, incluindo jogos, brinquedos e passeio cortesia para o Parque de Diversões Walter World.



“A estratégia é manter a ocupação em alta sem depender unicamente da alta temporada. Quando oferecemos promoções, o resultado costuma ser bem positivo. Outro ponto é que, fora dos feriados, a cidade fica mais tranquila, com menos filas e mais sossego para curtir os passeios”, diz ele.



Localizado no Centro de Poços de Caldas, o Hotel Euro Suite oferece quartos de diferentes tamanhos e conta com café da manhã incluso, recepção 24 horas, conexão de internet Wi-Fi, elevador, entre outras comodidades.

Para saber mais sobre o hotel, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hotel/euro-suite-pocos-de-caldas