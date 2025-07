Magazine Médica adota novo sistema de gestão operacional

A Magazine Médica, plataforma de comércio eletrônico especializada em produtos médicos, acaba de concluir a migração de seu sistema de gestão operacional com um investimento de aproximadamente R$ 1,4 milhão.

A mudança envolveu a adoção do ERP da Sênior Sistemas e marca uma virada tecnológica que visa garantir ainda mais controle interno, segurança de dados e capacidade de escalabilidade diante do crescimento do e-commerce nos últimos anos.



O aporte inicial de cerca de R$ 1 milhão foi investido na aquisição do novo sistema e nos serviços de consultoria para sua implementação, enquanto o restante do valor foi direcionado ao trabalho interno de adaptação, liderado por equipes próprias da companhia.



De acordo com o executivo de TI da Magazine Médica, Francis Perini, o antigo sistema apresentava algumas limitações. “O desafio foi termos um sistema que comportasse o crescimento esperado da empresa”, explica.



Segundo o CEO e diretor-presidente da Magazine Médica, Luciano Antonio Grunitzhy, o crescimento do negócio impôs novas demandas, especialmente em termos de compliance e governança. “Com o aumento da operação, surgem exigências que pedem rastreabilidade e controle hierárquico mais robusto. O novo sistema tem como foco permitir isso. Cada ação dentro do processo fica registrada com logs, horários e autorias, o que busca garantir segurança e transparência”, afirma.



A transição tecnológica aconteceu na camada de back-office, ou seja, no conjunto de sistemas e processos internos que sustentam a operação da empresa. Já a estrutura voltada ao consumidor (front-end), incluindo o site de vendas e a experiência de navegação, continua sendo desenvolvida internamente pela equipe técnica da Magazine Médica.



A escolha pela plataforma da Senior foi definida após estudo de mercado, considerando critérios de compatibilidade funcional e suporte regional. Com o novo sistema, a empresa tem como foco contar com informações mais confiáveis, integração de dados operacionais e maior estabilidade.



Integração e escalabilidade



Para Grunitzhy, a nova arquitetura digital tem proporcionado ganhos relevantes em eficiência e organização. Entre os avanços destacados estão o controle hierárquico e a rastreabilidade dos processos, com fluxos de aprovação automatizados e padronizados. “A estrutura está pronta para nos atender nos próximos 10 ou 15 anos”, afirma.



Segundo ele, o ERP já permite pensar na criação de novos centros de distribuição em outras regiões do país, algo que era inviável anteriormente. “Com esse novo modelo, é possível pensar em expansão física alinhada à digital, com controle total das operações”, ressalta.



Embora o novo sistema não atue diretamente nas vendas, a diretoria entende que ele representa a base estrutural para sustentar a próxima etapa de crescimento comercial. “Essa mudança não é o motor de vendas, mas é a infraestrutura necessária para suportar a evolução da empresa”, compara o CEO.



Entre os planos em curso, a Magazine Médica aposta em inteligência artificial (IA) e em projetos que reavaliam o comportamento de compra no ambiente digital, o que a diretoria chama de ‘pós-e-commerce’.



“A tecnologia é o meio, mas o foco permanece na entrega: bons produtos, preços competitivos, experiência de compra e parcerias estratégicas com fornecedores”, explica Grunitzhy.



Essa combinação entre base tecnológica sólida e foco comercial é, segundo a liderança da empresa, o caminho para manter a competitividade e ampliar a atuação da Magazine Médica no cenário nacional.

“Buscamos estar atentos à tecnologia e à evolução dos sistemas, mas sem perder de vista o nosso foco principal, que é vender bem, entregar com agilidade e garantir uma experiência de compra mais econômica e satisfatória para o cliente”, conclui Perini.



