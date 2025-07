Sorocaba: 44ª Festa Julina Beneficente movimenta turismo

Sorocaba respira cultura, solidariedade e turismo entre os dias 8 de julho e 3 de agosto, com a realização da 44ª edição da Festa Julina Beneficente, considerada uma das maiores do país em seu formato. Promovido pela Associação das Entidades Participantes da Festa Junina Beneficente de Sorocaba (Afejubes), com apoio da Prefeitura, o evento reúne 29 entidades sociais e busca mobilizar a economia local, gerar empregos e fortalecer a imagem da cidade como destino turístico regional.



Neste ano, a organização estima que o público ultrapasse em 30% a marca de 300 mil visitantes registrada no ano passado. Com estrutura ampliada e capacidade para mais de 10 mil pessoas por dia, programação diversificada e ações solidárias, a festa já representa uma das principais alavancas de movimentação turística no interior paulista.



A repercussão é percebida diretamente na rede hoteleira, que acompanha, desde o início de julho, o aumento da procura por hospedagem e pacotes personalizados para os dias de evento. Segundo Ricardo Aly, diretor da rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Golden Park Sorocaba, a demanda tem crescido progressivamente a cada edição. “Não tem como negar que a Festa Julina movimenta toda a cidade, e a rede hoteleira sente esse impacto direto no volume de reservas”, aponta.



Ele ressalta ainda que a ocupação costuma atingir níveis máximos nos fins de semana com shows mais disputados: “Já estamos com uma taxa de reservas bem alta, especialmente para os dias em acontecem as apresentações de Jorge & Mateus, Maiara & Maraisa e Luan Santana, por exemplo.”



A variedade artística da programação, que inclui nomes como Thiaguinho, Fresno, Di Ferrero, KayBlack, Hariel, DJ Arana e atrações de humor como Danilo Gentili, Nany People e Rodrigo Marques, tem atraído diferentes perfis de visitantes, desde famílias até grupos adolescentes e fãs de teatro. Segundo o executivo, essa diversidade exige versatilidade da rede de turismo local.



“Recebemos desde famílias com crianças pequenas, até casais e grupos jovens que vêm especialmente para aproveitar o evento. Isso exige de nós uma atenção especial nos serviços, para garantir que todo mundo se sinta bem acolhido”, acrescenta.



O impacto econômico também se estende para outros segmentos, como bares, restaurantes, lojas e serviços de transporte, que registram maior movimentação durante todo o período do evento. Sorocaba também registra aumento na circulação de turistas de diferentes regiões, estimulando o consumo e fomentando empregos temporários, especialmente nas áreas de atendimento e entretenimento.



Mais do que uma celebração típica, Aly afirma que a Festa Julina Beneficente é também um símbolo de responsabilidade social. Segundo o diretor da rede hoteleira, os recursos arrecadados nas barracas e atividades são destinados às entidades participantes, apoiando projetos comunitários e ações de inclusão em diversas frentes. “O evento tem uma veia solidária muito forte, com quase 30 entidades envolvidas, o que atrai não apenas o público de lazer, mas também pessoas ligadas ao setor social e organizacional,” reforça.



Neste contexto, a cidade de Sorocaba também tem potencial de ganhar prestígio institucional. Recentemente, o município passou a integrar a nova composição do Mapa do Turismo Brasileiro, certificado oficialmente pelo Ministério do Turismo.



Aly avalia que há um legado duradouro para a cidade. “Muita gente de fora vem, se encanta com a festa e depois volta em outras épocas do ano para conhecer melhor os atrativos locais. Isso gera um ciclo positivo para o turismo”, completa.



Com shows, parque de diversões, teatro, barracas típicas e ações comunitárias, a Festa Julina Beneficente de Sorocaba é uma em vitrine da hospitalidade local e motor de desenvolvimento econômico. “Além do retorno financeiro, valorizamos muito a energia que essa festa traz pra cidade. É bonito ver Sorocaba pulsando desse jeito, cheia de vida, cores e propósitos tão bonitos”, conclui Aly.



