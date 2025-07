Curso presencial de leilões terá edições em SP e Rio Preto

A cidade de São José do Rio Preto recebe, no próximo dia 26 de julho, um curso presencial voltado a pessoas interessadas em atuar no setor de leilões judiciais e extrajudiciais. Promovido pela E-Lance, o treinamento reúne conteúdos práticos e introdutórios sobre o funcionamento do mercado, com foco em investidores, advogados, arrematantes e profissionais que desejam seguir carreira como leiloeiros públicos oficiais.

O curso será ministrado no Hotel Nacional, localizado na Rua Professor Carlos Ibanez, 35 – Vila Diniz, das 9h às 17h. Os participantes receberão apostila impressa, certificado de conclusão e acesso a um grupo exclusivo de alunos. As vagas são limitadas e as inscrições estão disponíveis no site oficial da E-Lance Escola de Leilões.

Com metodologia voltada à aplicação prática, o conteúdo abrange temas como estratégias de arrematação, análise de editais, aspectos jurídicos, avaliação de imóveis e veículos, além de orientações sobre como atuar de forma regularizada como leiloeiro.

Além da edição em Rio Preto, a capital paulista também receberá uma turma presencial no dia 13 de setembro. O objetivo da iniciativa é ampliar o acesso à capacitação profissional no setor, que tem apresentado crescimento no país. Segundo o sumário executivo do relatório "Justiça em Números 2023", do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os leilões judiciais movimentaram mais de R$?18?bilhões em 2023, com oportunidades crescentes em razão da digitalização e da expansão dos canais de venda.

A E-Lance atua com três frentes principais: a Escola de Leilões, que oferece cursos para formação de arrematantes, advogados e novos leiloeiros; a Franquia, voltada a pessoas que desejam atuar como leiloeiros públicos; e o Portal de Leilões, que divulga oportunidades em leilões realizados em diversas regiões do país.

Website: http://www.e-lance.com.br