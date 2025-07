RecebeAqui lança solução de IA para pagamentos digitais

A plataforma de pagamentos digitais RecebeAqui anunciou o lançamento de uma funcionalidade de atendimento automatizado por meio do aplicativo WhatsApp. A solução utiliza inteligência artificial (IA) com interface conversacional, permitindo que usuários realizem tarefas operacionais sem precisar acessar o site ou aplicativo da empresa.

Entre as ações disponíveis estão: consulta de saldo em tempo real, geração de links de pagamento com dados personalizados e respostas automáticas para dúvidas frequentes. O atendimento está disponível 24 horas por dia e segue os protocolos de segurança e autenticação utilizados pela plataforma.

O objetivo da integração é otimizar o gerenciamento financeiro de micro, pequenas e médias empresas por meio de canais acessíveis. A proposta visa reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas rotineiras, contribuindo para o aumento da produtividade dos empreendedores.

Segundo a empresa, o fluxo de conversação foi desenvolvido com base em princípios de usabilidade e inspirado em tecnologias de linguagem natural, como os grandes modelos de IA disponíveis no mercado.

“Desenvolvemos essa solução para tornar a gestão de recebimentos mais ágil, acessível e segura. IA no WhatsApp é um passo para reduzir burocracias e trazer agilidade na gestão de vendas e recebimentos para empreendedores.”, explica Vitor Andrade, CEO da RecebeAqui.

Funcionalidades disponíveis no atendimento automatizado

No atendimento automatizado da RecebeAqui pelo WhatsApp, estão disponíveis as seguintes funções:

Consulta de saldo em tempo real;





Emissão de links de pagamento com dados personalizáveis;





Respostas automatizadas para dúvidas frequentes sobre os serviços.





De acordo com a empresa, o fluxo de interação foi projetado com base em princípios de usabilidade, visando a realização rápida das principais tarefas financeiras por meio do canal de mensagens.

Tendência de automação no segmento de PMEs

Segundo dados do Observatório Sebrae de Inovação, divulgados pela Agência Sebrae de Notícias da Bahia, 78% das microempresas já utilizam ferramentas básicas de inteligência artificial em seus negócios. Essas tecnologias têm sido aplicadas para automatizar tarefas e gerar insights, promovendo ganhos de eficiência nos processos operacionais.

Nesse cenário, a adoção de soluções automatizadas para atendimento e gestão financeira se apresenta como recurso complementar às rotinas de micro e pequenos empreendimentos que atuam com recebimentos online.

Sobre a RecebeAqui

Fundada em 2016, a RecebeAqui é uma plataforma digital especializada na gestão de recebíveis para pequenos e médios empreendedores no Brasil. Com atuação nacional, a empresa desenvolve soluções voltadas à simplificação dos processos de cobrança e recebimento, oferecendo funcionalidades como a emissão de links de pagamento que operam com cartão de crédito, Pix e boleto bancário. A plataforma também disponibiliza serviços de antecipação de recebíveis com pagamento em 1 dia útil, validação antifraude integrada e um painel financeiro para acompanhamento em tempo real de vendas e repasses. Com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas de tecnologia, finanças e atendimento ao cliente, a RecebeAqui tem como objetivo promover maior autonomia e controle financeiro para negócios de diversos segmentos, contribuindo com a digitalização das operações e a redução de tarefas operacionais.

Website: https://www.recebeaqui.com/