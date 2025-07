Curitiba apresenta exposição internacional até setembro

A artista e curadora Analize Nicolini inaugurou, no dia 22 de julho de 2025, às 18h, a exposição coletiva AQUI ONDE ESTOU — resto, risco, ruína e rastro, que marca o início de sua ocupação artística e curatorial na Sala de Ocupação da SOMA – People & Culture, em Curitiba (PR).

Com produção da plataforma BraSA.Art, a mostra reúne obras de nove artistas do Brasil, Chile e Uruguai: Ana Campanella, Luiza Baldan, Aline Natureza, Sebastián Errázuriz R., Tony Camargo, Raïssa de Góes, Kamilla Nunes, Bárbara Oettinger e da própria Nicolini. As obras abordam temas como escuta, território, ruína, memória e presença, em suportes diversos como espelho, cerâmica, vídeo, instalação, fotografia, performance e néon.

Segundo Malu Meyer, fundadora da SOMA – People & Culture, “esse projeto inaugura um espaço contínuo de escuta e intercâmbio entre artistas da América do Sul e o público de Curitiba”.

A exposição se organiza em torno de três perguntas: Quem pode falar e ser ouvido? Como corpos e territórios resistem? O que a arte propõe aqui e agora? O percurso curatorial propõe relações visuais e simbólicas entre as obras, ativando tensões entre gesto e linguagem, presença e apagamento.

A ocupação foi ativada por Nicolini em junho de 2025 e envolve, além da exposição, um ateliê vivo e uma agenda crítica e afetiva que se estenderá ao longo do segundo semestre.

A visitação é gratuita, mediante agendamento prévio. Visitas guiadas: quartas e sábados às 18h.

SERVIÇO

Produção: BraSA.Art

Apoio: SOMA – People & Culture

Local: Rua Mal. José Bernardino Bormann, 730 – Batel – Curitiba – PR

Entrada gratuita

Mais informações: adm@brasa.art

Website: https://www.instagram.com/somagaleria/