Multiply Group finaliza aquisição da Tendam, duplicando o EBITDA operacional e expandindo sua atuação internacional

A Multiply Group (ADX: MULTIPLY), holding de investimentos com sede em Abu Dhabi que atua e investe em empresas ao redor do mundo, oficializou hoje sua primeira grande operação na Europa ao adquirir participação majoritária na Tendam, segundo maior grupo de moda da Espanha em participação de mercado.1 A operação duplica o EBITDA operacional da Multiply após a consolidação e reforça seu modelo de negócios voltadoàaquisição de empresas de alto desempenho, ao desbloqueio de valor por meio de capital e tecnologia, eàconsolidação de uma liderança de mercado duradoura.

Reconhecida como um dos maiores grupos de moda omnichannel da Europa, a Tendam conta com mais de 1.800 pontos de venda e programas digitais de fidelidade de sucesso em mais de 80 mercados — entre eles, Espanha, Portugal, França, Emirados Árabes Unidos e países da América Latina — consolidando sua posição em um setor de varejo em constante transformação. Com um portfólio diversificado de 12 marcas consolidadas, que vão da moda acessível ao segmento premium, a empresa atende a diferentes perfis de consumidores com marcas de destaque como Women’secret, Springfield, Cortefiel e Pedro del Hierro, entre outras.

A Multiply passou a deter 67,91% de participação majoritária na Castellano Investments S.À R.L. (“Companhia”), controladora da Tendam Brands S.A.U. e de outras subsidiárias. Os veículos de investimento corporativo Llano Holdings S.À R.L. e Arcadian Investments S.À R.L., vinculados aos fundos CVC e PAI Partners, permanecem como acionistas minoritários.

Esse investimento marca a ampliação do portfólio da Multiply Group em setores com foco no consumidor, consolidando sua entrada no mercado de varejo e vestuário. A Tendam passa a integrar a vertente de Varejo e Moda da Multiply como uma plataforma estratégica de negócios.

A Multiply assumirá a liderança da nova fase de crescimento da Tendam, com foco na expansão internacional por regiões como Europa, América Latina e Oriente Médio. A adoção da inteligência artificial em todas as frentes do negócio — da origem ao relacionamento com o cliente — será um pilar essencial dessa jornada, alavancando a sólida infraestrutura digital já implementada. A Multiply também apoiará a empresa em iniciativas de fusões e aquisições estratégicas voltadasàincorporação de novas marcas e categorias ao portfólio.

Samia Bouazza, CEO global e diretora-geral da Multiply Group disse: “Esta aquisição representa um passo estratégico da Multiply Group no segmento de varejo e moda. Ao assumir o controle de uma plataforma omnichannel líder, estamos apostando em um modelo de negócios inovador e de alta performance, conduzido por uma equipe de gestão excepcional. Com marcas próprias consolidadas como base, essa plataforma tem agilidade e visão para crescer em novas categorias e escalar marcas promissoras no mercado global. Com nossa capacidade de gerar sinergias, aplicar inteligência artificial e impulsionar aquisições estratégicas, estamos prontos para acelerar o crescimento e criar valor de longo prazo para nossos acionistas.”

Do ponto de vista estratégico, a aquisição ofereceàMultiply Group uma oportunidade significativa de aproveitar a sólida plataforma de marcas da Tendam e seu desempenho comprovado para impulsionar o crescimento futuro, apoiada por tendências favoráveis de consumo no mercado global de varejo de moda.

Jaume Miquel, presidente e CEO da Tendam, destacou: “Hoje iniciamos uma nova era. Juntos, acionistas e equipe de gestão vão explorar plenamente o potencial da Tendam, expandindo nossas marcas para novos formatos, mercados e canais, com o apoio de inteligência artificial avançada e tecnologia digital, gerando mais crescimento e rentabilidade por meio de um ecossistema de marcas omnichannel único e incomparável.”

Desde 2020, sob a liderança de uma equipe de gestão experiente, a Tendam vem apresentando crescimento contínuo trimestre a trimestre, consolidando seu modelo de negócios nos mercados estratégicos e expandindo sua atuação global. Até o fim de junho de 2025, a empresa alcançou €1,4 bilhão em receita nos últimos doze meses, com EBITDA pós-IFRS 16 de €340,7 milhões.

Nesta transação, a Multiply Group contou com a assessoria de Greenhill (afiliada do Mizuho), Hogan Lovells e KPMG. A Castellano e seus acionistas receberam assessoria do escritório Uría Menéndez. Já a Tendam foi representada legalmente por Ramón Hermosilla Abogados e Latham & Watkins LLP.

SOBRE A MULTIPLY GROUP

A Multiply Group PJSC é uma holding de investimentos sediada em Abu Dhabi, que investe e atua globalmente em negócios transformadores com forte geração de caixa.

Guiada por uma mentalidade de crescimento que é parte de sua identidade, a Multiply continua direcionando capital por meio de duas frentes estratégicas, ambas comprometidas com uma abordagem disciplinada de investimento e com a criação contínua e sustentável de valor para seus acionistas — no curto, médio e longo prazo.

A Multiply realiza investimentos e operações em verticais estratégicos de longo prazo, atuando atualmente nos setores de Mobilidade, Energia e Serviços Públicos, Mídia e Comunicações, Bem-estar e Beleza, e Varejo e Moda. Os investimentos âncora oferecem receita recorrente sustentável, servindo de base para aquisições complementares que fortalecem o portfólio.

Com a Multiply+, o Grupo amplia sua atuação com investimentos oportunísticos, sem restrição a setores específicos, focando principalmente em participações minoritárias em empresas dos mercados privado e público.

Para saber mais, acesse www.multiply.ae.

Sobre a Tendam

A Tendam é uma das principais varejistas de moda omnichannel e multimarcas da Europa, e ocupa a vice-liderança em participação de mercado na Espanha. Atuando no segmento premium voltado ao grande público, a companhia baseia-se em um ecossistema totalmente integrado, centrado na experiência do cliente e orientado por dados. Seu portfólio conta com 12 marcas próprias — entre elas, Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE, Milano e Springfield Kids (moda infantil) —, além da comercialização de cerca de 200 marcas terceiras cuidadosamente selecionadas por meio de sua plataforma omnichannel.

Atualmente, a Tendam atua em mais de 80 países, com uma rede de mais de 1.800 pontos de venda — entre lojas próprias, corners e franquias —, além de canais digitais. A empresa mantém 33 sites voltados para oito de suas marcas próprias, seis aplicativos móveis e presença em marketplaces e plataformas digitais de terceiros. O site corporativo da Tendam pode ser acessado em www.tendam.es

1 A aquisição dos negócios da Tendam na Bósnia e Herzegovina só entrará em vigor após a autorização da autoridade de concorrência competente, cuja aprovação é esperada em breve.

