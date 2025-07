Bitget firma parceria com o influenciador visando impulsionar o crescimento do blockchain e da IA no Sudeste Asiático

KUALA LUMPUR, Malásia, July 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, firmou uma parceria com o líder de opinião em criptomoedas indiano Pushpendra Singh para apoiar um Blockchain & AI Summit histórico no Sudeste Asiático, consolidando ainda mais o seu papel como facilitadora global do ecossistema de tecnologia descentralizada.

A cúpula foi organizada em colaboração com o Consórcio de Indústrias Indianas na Malásia (CIIM). O evento reuniu construtores, investidores e líderes da Índia, Sul da Ásia, Oriente Médio, Cingapura, China e outros lugares, firmando a Malásia como um centro regional promissor para a colaboração em blockchain e IA. A programação incluiu palestras, painéis de discussão e sessões interativas com o objetivo de promover a inovação e a adoção responsável das tecnologias Web3.

“Ter um importante influenciador indiano como Pushpendra liderando uma Cúpula de Blockchain e IA na Malásia destaca a natureza global e colaborativa deste setor. Na Bitget, nossa missão é capacitar e escalar esses ecossistemas onde quer que eles se desenvolvam”, declarou Jyotsna Hirdyani, diretora da Bitget para a região sul da Ásia.

O influenciador Pushpendra Singh, parceiro da Bitget, subindo ao palco no Blockchain & AI Summit

Pushpendra expressou um ponto de vista semelhante, enfatizando que o status crescente da Malásia como um destino de primeira linha para tecnologia e turismo faz dela o local ideal para um encontro globalmente diverso. “Este evento não teve como foco apenas a Web3; ele foi também uma oportunidade de unir várias vozes sob uma visão compartilhada. A Malásia está rapidamente se tornando um centro onde a inovação encontra oportunidades, e temos orgulho de trabalhar no sentido de ajudar a moldar essa narrativa”, declarou Pushpendra.

A parceria revela os esforços contínuos da Bitget para promover inclusão, educação e liderança de base nas comunidades emergentes de criptomoedas. Uma região, um construtor e uma cúpula por vez. É com essa filosofia que a Bitget se dedica a oferecer plataformas, ferramentas e colaborações que impulsionam o setoràmedida que o blockchain e a IA continuam a convergir.

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazerem trading de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

