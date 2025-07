Empresa de Manuseio de Materiais de Automação Patrocina Corredor Colombiano

STREETSBORO, Ohio, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A GEBHARDT Intralogistics North America, uma empresa líder em tecnologia intralogística e OEM de automação, está apoiando Óscar Tunjo, um piloto colombiano de Cali.

A GEBHARDT Intralogistics North America está trabalhando em estreita colaboração com a GEBHARDT Motorsport USA para destacar a GEBHARDT Intralogistics e a logística automatizada de armazém e produção no mercado sul-americano. Com base nos potentes paralelos entre as demandas das corridas de automobilismo de categoria internacional e o manuseio automatizado de materiais, o patrocínio de Óscar Tunjo é oportuno para a GEBHARDT. “Óscar é um símbolo de perseverança e excelência que representa seu país em um cenário internacional”, disse Jürgen Conrad, CEO da GEBHARDT Intralogistics North America. “A automação para o manuseio de materiais requer experiência e uma equipe de engenharia qualificada, portanto, existem semelhanças entre os dois. Tudo é projetado com precisão e é preciso uma equipe extremamente talentosa para fazer tudo acontecer perfeitamente no momento certo - assim como as equipes de corrida da GEBHARDT Motorsports e da GEBHARDT Intralogistics. Observamos o Óscar em ação e sabemos como ele se comporta sob pressão”, continuou Conrad.

A empresa de Ohio está trabalhando para impulsionar a automação em mercados em crescimento na América do Sul. De acordo com a Smart Retail, publicação líder no varejo, o mercado de varejo da América do Sul deve ter um CAGR de 29,9% de 2024 a 2030. Com uma classe média em expansão e a evolução das preferências dos consumidores, o mercado sul-americano está em modo de crescimento e enfrentará os mesmos desafios que atormentaram a América do Norte no passado. Com uma presença global já estabelecida, a GEBHARDT Intralogistics tem escritórios em onze locais em todo o mundo prontos para atender tanto a fabricação quanto o varejo no mercado sul-americano. O patrocínio de Óscar Tunjo solidifica essa mensagem, pois a GEBHARDT está trabalhando dentro das comunidades que espera servir.

A GEBHARDT Intralogistics North America é uma subsidiária do GEBHARDT Intralogistics Group e é sua parceira para sistemas intralogísticos inovadores e personalizados. Juntamente com nossos clientes, desenvolvemos soluções individuais para logística interna e garantimos um suporte abrangente. Desde o planejamento e fabricação até a implementação completa, a GEBHARDT Intralogistics oferece tudo a partir de uma única fonte - e temos ajudado nossos clientes com o manuseio de materiais há mais de 70 anos. Atualmente a empresa emprega mais de 1.000 funcionários e tem 16 locais em todo o mundo. O portfólio da GEBHARDT oferece produtos flexíveis e modulares para tecnologia de transporte e armazenamento, conceitos integrados para automação de armazéns e soluções de software que são facilmente integradasàsua infraestrutura de TI existente. Para mais informações, visite gebhardtusa.com.

Contato com a Mídia: Sharon Wahrmund Diretor de Marketing GEBHARDT Intralogistics Group 10040 Auroa Hudson Rd. Streetsboro, OH 44241 +1.330.661.7010

