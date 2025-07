Comunidade da aviação geral se une para apoiar o Special Olympics Airlift 2026

Durante o icônico evento AirVenture da Experimental Aircraft Association (EAA) em Oshkosh, Wisconsin, as principais organizações de aviação geral, incluindo a EAA e a General Aviation Manufacturers Association (GAMA), anunciaram seu apoio coletivo e endosso ao evento Special Olympics Airlift 2026.

Ron Draper, president and CEO, Textron Aviation and Jack J. Pelton, chairman and CEO, Experimental Aircraft Association celebrate the general aviation community uniting to support the 2026 Special Olympics Airlift during the industry’s iconic Experimental Aircraft Association (EAA) AirVenture event in Oshkosh, Wisconsin. (Photo: Textron Aviation)

O Special Olympics Airlift, organizado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), mobiliza centenas de pilotos voluntários e aeronaves das marcas Cessna, Beechcraft e Hawker para realizar a maior ponte aérea em tempos de paz do mundo e proporcionar uma experiência única na vida para atletas das Special Olympics. Este evento monumental transportará centenas de atletas e treinadores de diversas regiões dos Estados Unidos para os Special Olympics USA Games nas Twin Cities, em Minnesota.

“O envolvimento da EAA, da GAMA e de nossos clientes na aviação geral é uma prova concreta do espírito solidário da aviação e de seu poder de impactar vidas positivamente”, declarou Ron Draper, presidente e CEO da Textron Aviation. “Estamos, juntos, proporcionando momentos inesquecíveis para esses atletas e revelando o verdadeiro propósito do nosso setor.”

O setor está convocando proprietários e operadores de aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker a se unirem na sexta-feira, 19 de junho de 2026, e no sábado, 27 de junho de 2026, para possibilitar que campeões de todas as partes do país cheguemàcidade-sede e retornem dela, independentemente de barreiras financeiras ou logísticas. Proprietários e operadores de aeronaves Cessna Citation, Beechcraft King Air e Hawker podem participar como voluntários, oferecendo suas aeronaves, tripulação, combustível e tempo.

“O Special Olympics Airlift representa uma das expressões mais emocionantes do poder da aviação de transformar vidas e conectar comunidades”, declarou Jack J. Pelton, presidente e CEO da Experimental Aircraft Association. “A EAA se orgulha de apoiar essa missão inspiradora e reconhece com gratidão o empenho dos pilotos e voluntários que a viabilizam. É uma verdadeira representação da alma da aviação.”

Desde 1987, quando o Special Olympics Airlift foi criado, proprietários de aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker já viabilizaram o transporte de mais de 10 mil atletas e treinadores para diversas edições dos Jogos Mundiais e dos Jogos Nacionais das Special Olympics. Em 2026, as aeronaves participantes — chamadas de Doves — deverão pousar ou decolar do aeroporto St. Paul Downtown Holman Field (KSTP) a cada três minutos, durante um intervalo de 10 horas.

“O Special Olympics Airlift simboliza como a comunidade da aviação geral se mobiliza em torno de causas especiais e contribui de forma significativa. Essa iniciativa generosa garante a atletas e treinadores das Special Olympics a chance de participar de experiências memoráveis e testemunhar feitos inspiradores ao longo dos jogos”, declarou James Viola, presidente e CEO da GAMA.

Todo mundo precisa de uma força de vez em quando. Participe como uma Dove neste evento aéreo monumental em todo o país acessando airlift.txtav.com.

