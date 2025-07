1GLOBAL estabelece nova sede em Amsterdã e fortalece governança

A 1GLOBAL, provedor mundial de comunicações móveis com foco em tecnologia, estabeleceu sua sede em Amsterdã, reforçando significativamente sua estrutura de governança. Estas mudanças estratégicas posicionam a empresa para um crescimento acelerado no segmento internacional de operadoras de rede virtual móvel (MVNO) e facilitadoras de rede virtual móvel (MVNE).

The new 1GLOBAL HQ is located at the striking new Valley complex in Zuidas, Amsterdam.

A fundação da 1GLOBAL Holdings B.V. como holding do novo grupo, a partir de 27 de junho de 2025, representa um passo decisivo em simplificar a estrutura da empresa e um marco importante em sua estratégia de expansão mundial. A sede em Amsterdã posiciona a 1GLOBAL no centro do ambiente regulatório de telecomunicações da União Europeia, enquanto capitaliza o clima favorável aos negócios eàampla base de talentos dos Países Baixos.

A 1GLOBAL expandiu seu conselho a partir de 27 de junho de 2025, que anteriormente era composto pelo Dr. Hannes Ametsreiter como Diretor Não Executivo, bem como pelos fundadores Hakan Koç e Pyrros Koussios, os quais continuarão administrando a empresa em suas funções executivas dentro do Grupo.

O Dr. Hannes Ametsreiter foi designado Presidente do Conselho. Além disto, Marc van Campen, Andrin Bachmann e Roy van Leeuwen ingressaram como Diretores Não Executivos. Andrin Bachmann também irá atuar como Presidente do Comitê de Auditoria, com o Dr. Hannes Ametsreiter e Pyrros Koussios como membros adicionais.

A estrutura de governança aperfeiçoada reflete a evolução da 1GLOBAL de startup para uma importante empresa multinacional de tecnologia, ao aproveitar inovações em telecomunicações, como a tecnologia eSIM, para uma rápida expansão. A configuração expandida do conselho, liderada pelo veterano em telecomunicações, o Dr. Hannes Ametsreiter como presidente, demonstra o compromisso da 1GLOBAL em aproveitar a experiência do setor, enquanto mantém seu foco principal em tecnologia.

O Dr. Hannes Ametsreiter , de nacionalidade austríaca, atuou como Diretor Não Executivo da 1GLOBAL desde agosto de 2023 e traz 27 anos de experiência no setor de tecnologia e telecomunicações. Ele é membro do conselho da empresa de telecomunicações nórdica e báltica Telia. Anteriormente, o Dr. Ametsreiter foi Diretor Executivo da Vodafone Alemanha de 2015 a 2022 e membro do Comitê Executivo Global da Vodafone durante mais de seis anos. Também atuou como Diretor Executivo do Telekom Austria Group de 2009 a 2015. Ele é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de Salzburgo, Áustria.

, de nacionalidade holandesa, é advogado e consultor tributário. É sócio do escritório holandês Van Campen Liem desde 2012, assessorando clientes nos setores de capital de risco, capital privado e tecnologia. Anteriormente, foi sócio do escritório internacional Baker & McKenzie por mais de 14 anos. Possui mestrado em Direito pela Universidade de Amsterdã. Andrin Bachmann , de nacionalidade suíça e britânica, é sócio da empresa de capital de risco e crescimento, Piton Capital, desde 2009. Ele traz consigo ampla experiência em conselhos administrativos de empresas privadas e públicas nos setores de tecnologia e telecomunicações. No início de sua carreira, foi cofundador da Glocalnet AB, líder em prover telecomunicações residenciais na Suécia. Possui mestrado em Ciência da Computação pelo Instituto Federal Suíço de Tecnologia (ETH Zurique).

Hakan Koç, Fundador e Membro do Conselho da 1GLOBAL, comentou: "Estamos animados em estabelecer Amsterdã como nossa sede oficial e dar as boas-vindas a nossos novos membros do conselho na 1GLOBAL. Amsterdã é um dos nossos polos europeus mais importantes, por isto temos o prazer de chamá-la também de nossa sede jurídica. O conhecimento e a experiência que nossos novos membros do conselho trazem dos setores de telecomunicações e tecnologia serão inestimáveisàmedida que continuamos acelerando o crescimento internacional da 1GLOBAL e capacitando nossos clientes ao redor do mundo a liberar todo o potencial de crescimento da conectividade móvel."

Hannes Ametsreiter, Presidente da 1GLOBAL, comentou: "Estou muito feliz em assumir a função de Presidente do Conselho da 1GLOBAL. À medida que a empresa segue sua missão de transformar o setor internacional de telecomunicações, estou comprometido em apoiar a empresa em seu próximo capítulo de crescimento e na expectativa de trabalhar em estreita cooperação com meus colegas do conselho e a talentosa equipe da 1GLOBAL. Tendo dedicado quase toda a minha vida profissional a moldar o futuro do setor, acredito firmemente que a 1GLOBAL desempenha um papel transformador em nosso setor, que irá beneficiar empresas tradicionais, a tecnologia e outros setores e, sobretudo, os clientes. Sua plataforma de tecnologia própria com liderança mundial irá impulsionar o futuro das comunicações móveis. A 1GLOBAL é uma facilitadora de crescimento em um mercado de telecomunicações repleto de oportunidades para novos e antigos participantes."

Sobre a 1GLOBAL: Inovando no setor de telecomunicações com liderança digital

A 1GLOBAL é um provedor mundial de comunicações móveis, impulsionada pela tecnologia, dedicada a capacitar empresas em todo o mundo a liberar todo o potencial de crescimento da conectividade móvel. Com uma plataforma de tecnologia de telecomunicações de ponta, um conjunto abrangente de licenças regulatórias viáveis a nível internacional e acesso privilegiado ao mercado atacadista de telecomunicações, a 1GLOBAL está em uma posição exclusiva de oferecer soluções integradas de conformidade e conectividade. Atendendo aos principais bancos, corporações e empresas digitais do mundo, incluindo neobancos, empresas de viagens e provedores de serviços de pagamento, a 1GLOBAL conecta mais de 60 milhões de dispositivos no mundo todo.

Com uma receita anual superior a US$ 100 milhões em 2024 e prevista para alcançar US$ 200 milhões em 2025, a 1GLOBAL é uma empresa lucrativa que gera fluxos de caixa significativos para financiar seus investimentos contínuos em infraestrutura, transformação e crescimento. O ano de 2024 registrou grandes conquistas de clientes e marcou a evolução da 1GLOBAL de um provedor de telecomunicações multimercado para uma potência mundial em conectividade móvel impulsionada pela tecnologia.

Fundada em 2022 pelos experientes fundadores e empreendedores de tecnologia, Hakan Koç e Pyrros Koussios, a 1GLOBAL é líder europeia em tecnologia, impulsionando a transformação digital no mercado internacional de telecomunicações. Atua como Operadora de Rede Móvel Virtual ("MVNO") totalmente regulamentada em 10 países e como operadora de telecomunicações regulamentada em outros 31 países. Com sede nos Países Baixos e centros de P&D de classe mundial em Lisboa, Berlim e São Paulo, a 1GLOBAL emprega quase 450 especialistas em 13 países.

Acesse 1GLOBAL para mais informações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

