Laserfiche é nomeada líder na Matriz de Valor de Tecnologia para Serviços de Conteúdo e Colaboração da Nucleus Research

A Laserfiche – fornecedora líder de SaaS para gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios – foi reconhecida como Líder na Matriz de Valor de Tecnologia para Serviços de Conteúdo e Colaboração da Nucleus Research pelo décimoano consecutivo. Entre os fornecedores avaliados, a Laserfiche obteve a classificação mais alta em termos de usabilidade. Baixe uma cópia do relatório aqui.

Laserfiche is a Leader for the 10th consecutive year.

“Como líder na Matriz de Valor deste ano, a Laserfiche foi classificada como a mais alta em usabilidade por suas ferramentas de produtividade de IA, novo hub de administração, automação de processos e recursos de integração”, disse Evelyn McMullen, gerente de Pesquisa da Nucleus Research e autora do relatório.

CSC como uma vantagem estratégica: gerenciamento de informações baseado em IA

Os recursos baseados em IA da Laserfiche lançados recentemente têm como objetivo aumentar ainda mais a produtividade e permitir a automação em escala. O Smart Fields, uma ferramenta de captura inteligente pronta para uso, permite que os clientes extraiam dados automaticamente usando instruções de linguagem natural, independentemente da fonte ou do formato. O Smart Chat oferece uma interface de bate-papo intuitiva que permite aos usuários obter rapidamente insights do conteúdo do repositório.

“À medida que a IA amadurece em ritmo acelerado, os fornecedores no mercado de CSC (Serviços de Conteúdo e Colaboração) têm a vantagem única de gerenciar dados estruturados e não estruturados de toda a organização”, afirma a Visão Geral do Mercado do relatório.

A inteligência artificial da Laserfiche, aliada a poderosas ferramentas de automação de fluxo de trabalho, governança da informação e gestão de registros, abre novas oportunidades para a eficiência organizacional. Clientes de diversos setores utilizam a Laserfiche para aumentar a produtividade, conquistar vantagem competitiva e impulsionar o crescimento.

“A Laserfiche nos oferece formulários, fluxos de trabalho e integração de dados que permitem eficiência em larga escala”, disse Todd Schnirel, diretor de Tecnologia da Airline Hydraulics. “As melhorias de processos com o uso da Laserfiche nos ajudaram a alcançar um aumento significativo na receita líquida com um acréscimo mínimo nas despesas operacionais.”

“Ser classificada como líder por 10 anos consecutivos é uma prova da nossa inovação em produtos”, disse Thomas Phelps, vice-presidente sênior de Estratégia Corporativa e CIO da Laserfiche. “Nossa posição de destaque em usabilidade reflete nosso valor central de priorizar as pessoas e nosso compromisso em oferecer soluções intuitivas que capacitam os usuários.”

Para saber mais sobre a posição da Laserfiche no mercado de serviços de conteúdo e colaboração, baixe o relatório aqui.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é uma plataforma empresarial líder que ajuda organizações a transformar digitalmente suas operações e gerenciar seu conteúdo com soluções baseadas em IA. Por meio de fluxos de trabalho escaláveis, formulários customizáveis, modelos sem necessidade de codificação e recursos habilitados por IA, a plataforma de gerenciamento de documentos Laserfiche® acelera a condução dos negócios. Confiada por organizações de todos os portes – de startups a empresas da Fortune 500 –, a Laserfiche capacita equipes a aumentar a produtividade, promover a colaboração e proporcionar uma experiência superior ao cliente em escala. Com sede em Long Beach, Califórnia, a Laserfiche opera globalmente, com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia.

