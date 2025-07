Mackenzie exibe obras inéditas de Carolina Vigna

A partir de 31 de julho de 2025, o Centro Histórico e Cultural Mackenzie (CHCM), em São Paulo, recebe a exposição “Cadernos de Viagem”, da artista visual e professora Carolina Vigna. A mostra reúne 84 monotipias em gelatina, sendo 37 inéditas, desenvolvidas especialmente para esta edição brasileira, após temporada de exibição na França.

A exposição está vinculada ao segundo pós-doutorado da artista, que, atualmente, realiza pesquisa no programa de Letras Lusófonas da Université Sorbonne Nouvelle, em Paris. As obras expostas utilizam processos manuais de impressão gráfica e estabelecem conexões entre deslocamento, linguagem e imagem.

Com curadoria de Roberto Vigna e produção artística de Luciene Aranha, a mostra integra o Projeto Prata da Casa, iniciativa do CHCM voltada à valorização da produção artística de docentes da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Segundo a curadora do CHCM, Luciene Aranha, o projeto busca fortalecer o vínculo entre arte e formação acadêmica: “O trabalho de Carolina Vigna reflete com profundidade o diálogo entre arte, memória e deslocamento. Recebê-lo no CHCM proporciona uma oportunidade singular de reflexão sobre nossas próprias trajetórias e impressões no mundo.”

A mostra tem entrada gratuita e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, entre os dias 31 de julho e 22 de agosto de 2025, no campus Higienópolis. A abertura oficial acontece no dia 31 de julho, às 17h.

Sobre a artista

Carolina Vigna é artista visual, pesquisadora e docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sua atuação integra práticas artísticas, processos gráficos e estudos interdisciplinares nas áreas de arte e literatura. Atualmente, realiza seu segundo pós-doutorado na Université Sorbonne Nouvelle, com foco em poéticas visuais e deslocamentos.

Serviço

Exposição: Cadernos de Viagem – Carolina Vigna

Curadoria: Roberto Vigna

Produção artística: Luciene Aranha

Local: Centro Histórico e Cultural Mackenzie (CHCM)

Endereço: Rua Maria Antônia, 307 – Prédio 1 – Higienópolis – São Paulo/SP

Abertura: 31 de julho de 2025, às 17h

Visitação: 31 de julho a 22 de agosto de 2025

Horário: Segunda a sexta, das 9h às 19h

Entrada gratuita

Website: https://www.instagram.com/profcarolinavigna/?hl=pt-br