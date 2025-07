SecurityBridge adquire CyberSafe para fornecer SSO contextual, MFA e autenticação sem senha a usuários SAP

SecurityBridge, criadora do Cybersecurity Command Center (Centro de Comando de Segurança Cibernética) para SAP, anunciou hoje a aquisição da CyberSafe, pioneira no Reino Unido em soluções de autenticação multifator (MFA) e login único (SSO) para usuários SAP. A aquisição representa um marco significativo na inovação em segurança SAP, já que os principais produtos TrustBroker® da CyberSafe irão enriquecer ainda mais os recursos da plataforma SecurityBridge. Uma integração bidirecional permite que os clientes transitem da autenticação baseada em senha para a autenticação multifator em toda a ordenação de tecnologia SAP, com total visibilidade do nível de aplicação SAP.

"A segurança nativa de SAP não tem a profundidade que o panorama de ameaças atual exige", disse Christoph Nagy, Diretor Executivo e Cofundador da SecurityBridge. "Esta aquisição reforça nossa missão de garantir que nenhum cliente ou sistema SAP seja comprometido. Ao integrar o TrustBrokerànossa plataforma, permitimos que os clientes apliquem MFA sem senha em todos os fluxos de trabalho SAP, sem comprometer a usabilidade. Entretanto, os clientes ainda podem usar os produtos TrustBroker de modo independente."

Com uma sólida base internacional de clientes, cobrindo todos os segmentos do setor e mais de três décadas de experiência em segurança cibernética, a CyberSafe oferece recursos de autenticação abrangentes e um histórico comprovado em proteção de identidade a nível empresarial. Os produtos TrustBroker oferecem logon único (SSO) seguro, autenticação multifator (MFA) com base em políticas durante o login e autenticação por etapas (SUA), com uso de aplicativos MFA líderes de mercado, como Microsoft Entra MFA (antigo Azure MFA), Okta, PingID, Duo, RSA SecurID e aplicativos TOTP/HOTP. Uma vez integrados ao SecurityBridge, os produtos TrustBroker irão atuar em sinais de ameaça em tempo real, como comportamento anômalo de logon, dispositivos suspeitos e atividade anterior do usuário, para determinar quando a aplicação da MFA é necessária, acrescentando assim inteligência contextualàautenticação de usuários SAP.

"Durante mais de três décadas, a CyberSafe tem estado na vanguarda da integração da autenticação de usuários SAP com a infraestrutura existente, como o Microsoft Active Directory", disse Tim Alsop, Diretor Geral da CyberSafe. "A união de forças com a SecurityBridge facilita a criação de novos produtos e o aperfeiçoamento dos existentes, enquanto aproveita a crescente adoção de métodos de autenticação modernos. Também estou na expectativa de poder oferecer integração com a plataforma SecurityBridge, para que nossos produtos TrustBroker possam oferecer MFA contextual e com base em risco."

A plataforma combinada que oferece políticas de execução baseadas em comportamento com MFA traz a segurança SAP a um novo patamar ao:

Aplicar MFA automaticamente quando os usuários retornam após longos períodos de inatividade (por exemplo, mais de 90 dias).

SolicitaràMFA logins fora do horário de trabalho padrão do usuário.

Aplicar MFA quando os logins se originam de dispositivos não associados anteriormente ao usuário.

Exigir autenticação adicional para usuários com comportamento suspeito anterior ou atividade marcada.

Ativar MFA quando o acesso ocorre a partir de dispositivos utilizados por diversas pessoas.

Estas medidas relacionadas ao contexto irão adaptar perfeitamente os requisitos de autenticação a cada situação, ao reduzir o atrito do usuário durante a atividade normal e, ao mesmo tempo, intensificar a proteção contra tentativas de acesso anormais ou de alto risco.

Sobre a CyberSafe

A CyberSafe é líder mundial em prover software de segurança, ao oferecer soluções maduras, comprovadas e baseadas em padrões que permitem um verdadeiro login único (SSO) a nível empresarial, autenticação multifator (MFA) com base em políticas e autenticação por etapas (SUA) para aplicativos SAP de missão crítica. Em 1991, a empresa foi pioneira no primeiro produto de segurança comercial baseado em Kerberos, incluindo a primeira a proporcionar interoperabilidade de segurança crucial entre sistemas operacionais e aplicativos Microsoft Windows e não Microsoft. Mais recentemente, a CyberSafe foi pioneira em autenticação por etapas para usuários SAP, um recurso não disponível em nenhum outro fornecedor de software. Os produtos TrustBroker são flexíveis e aproveitam a infraestrutura existente para minimizar os custos contínuos e de implementação.

Sobre a SecurityBridge

A SecurityBridge é líder em fornecer uma plataforma abrangente de segurança cibernética nativa de SAP, permitindo que organizações internacionais protejam seus sistemas de negócios mais importantes. A plataforma integra perfeitamente recursos de monitoramento de ameaças em tempo real, gestão de vulnerabilidades e conformidade diretamente no ambiente SAP, permitindo que as organizações protejam a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade de seus dados com o mínimo de esforço manual. Ela oferece uma visão de 360° da situação de segurança SAP e se caracteriza pela facilidade de uso, rápica implementação e licenciamento transparente. A SecurityBridge possui um histórico comprovado, incluindo uma excelente avaliação de clientes e mais de 7.500 sistemas SAP protegidos ao redor do mundo. A empresa está comprometida com inovação, transparência e foco no cliente, garantindo que os usuários do SAP possam navegar com confiança pelo cenário em constante evolução das ameaçasàsegurança SAP. Para mais informações, acesse www.securitybridge.com.

