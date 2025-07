ActiveCampaign lança solução de WhatsApp para atendimento

A ActiveCampaign anuncia o lançamento do ActiveCampaign WhatsApp Messaging, uma solução de automação desenvolvida para empresas que desejam impulsionar marketing e vendas, gerenciar interações com clientes e otimizar operações utilizando o WhatsApp.

“Com taxas médias de abertura de 98%, muito acima dos canais tradicionais, o WhatsApp, com a nova solução, transforma-se em um canal estratégico de negócios, capaz de gerar engajamento mensurável e crescimento de receita”, afirma Jason VandeBoom, fundador e CEO da ActiveCampaign.

A solução inclui um construtor de fluxos e chatbots sem necessidade de programação, caixa de entrada compartilhada para equipes, envio de mensagens em campanhas e integrações com ferramentas empresariais. A ActiveCampaign oferece uma abordagem integrada para que empresas priorizem o WhatsApp como canal principal de comunicação com clientes, sem abrir mão de uma experiência multicanal com e-mail, SMS e redes sociais.

“Embora o WhatsApp seja o canal de comunicação preferido por bilhões de usuários no mundo, muitas empresas ainda têm dificuldade em oferecer experiências realmente personalizadas e consistentes”, diz VandeBoom.

“Nossa abordagem integrada é diferente de soluções que apenas adicionam o WhatsApp a plataformas existentes. Criamos funcionalidades específicas de automação para o WhatsApp que permitem conversões mais eficazes, otimização em tempo real e uma experiência positiva para o cliente, enquanto liberam as equipes para focar em resultados”, declara o CEO.

Impacto nas empresas

A nova solução permite automatizar mensagens no WhatsApp em diferentes etapas da jornada do cliente, como envio de formulários e documentos. As conversas são organizadas automaticamente, com dados atualizados de desempenho e conversão, inclusive de anúncios com botão para o WhatsApp.

De acordo com o CEO, também é possível estruturar o atendimento com fluxos de mensagens que respondem dúvidas comuns e distribuem as conversas entre a equipe. A caixa de entrada compartilhada permite acompanhar o histórico, aplicar etiquetas, registrar notas e utilizar filtros, visando facilitar a gestão e a identificação de melhorias.

“A ferramenta ainda automatiza tarefas como envio de mensagens, imagens, vídeos e PDFs, sem necessidade de programação. Isso permite configurar atualizações de serviço e confirmações de pedido de forma consistente, mesmo por equipes não técnicas”, explica VandeBoom.

Website: http://www.activecampaign.com/platform/whatsapp-messaging