Andersen Consulting desenvolve recursos de transformação com soluções digitais exponenciais

A Andersen Consulting prossegue no desenvolvimento de sua plataforma de consultoria digital, em parceria com a Exponential Digital Solutions (10xDS), uma empresa especializada em transformação baseada em IA e tecnologias emergentes.

Fundada em 2016 pelo CEO Binu Koshy, a 10xDS oferece soluções inovadoras em automação, análise, inteligência artificial, segurança cibernética e desenvolvimento de produtos digitais. A abordagem multidisciplinar da empresa integra conhecimentos técnicos com percepções estratégicas, oferecendo suporte aos clientesàmedida que implementam e escalam soluções inovadoras. Com experiência internacional em vários setores, a 10xDS se esforça para corrigir ineficiências operacionais e gerar novo valor por meio da inovação digital.

“Na 10xDS, construímos uma organização alicerçada na inovação e na convicção de que a inteligência artificial e as tecnologias emergentes podem otimizar de maneira considerável os resultados comerciais”, declarou Binu. “Esta colaboração apoia nossa missão de ampliar soluções digitais transformadoras e expandir o alcance dos serviços que podemos disponibilizar a clientes em todo o mundo.”

“A experiência de Binu em serviços profissionais e sua competência em liderar projetos de transformação em larga escala adicionam um ponto de vista valiosoànossa plataforma de consultoria”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A incorporação da 10xDS evidencia o modelo organizacional com visão de futuro e foco em tecnologia com o qual buscamos nos alinhar — fundamentado na inovação e construído para gerar um impacto real nos negócios. Sua capacidade especializada em automação, IA e execução digital nos possibilitarão oferecer soluções ainda mais completas e tecnológicas aos nossos clientes.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA, além de soluções de capital humano. Integrada ao modelo multidimensional da Andersen Global, a empresa oferece consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 500 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP opera como uma sociedade limitada, fornecendo soluções de consultoria por meio de suas firmas-membros e colaboradoras espalhadas pelo mundo.

