Mercado de baterias tracionárias acelera no Brasil

Com a crescente adoção de empilhadeiras elétricas e a necessidade de operações logísticas mais eficientes, o mercado brasileiro de baterias tracionárias passa por um momento de forte expansão. Segundo dados do relatório produzido pela Exactitude Consultancy, o mercado global de empilhadeiras elétricas deve crescer 7,5% ao ano, até 2029. Já informações compiladas pela SNS Insider apontam que o mercado de empilhadeiras elétricas deverá atingir um tamanho de US$ 152,30 bilhões — R$ 773,55 bilhões, em conversão direta — até 2030.



Por trás dessa tendência, está a busca por maior autonomia energética, previsibilidade operacional e, sobretudo, redução de falhas em ambientes produtivos. Em resposta, o Grupo Moura anunciou a ampliação da garantia da sua linha Moura Tração, de 3 para 4 anos (de 36 para 48 meses) na tecnologia de Chumbo.

“As empresas que operam em três turnos diários ou com alta rotação de carga não podem parar. Por isso, nosso objetivo é mostrar para os clientes que entregamos mais do que uma bateria. Oferecemos eficiência operacional, segurança, previsibilidade de custos e parceria tecnológica de longo prazo”, afirma Karina Fagundes, gerente comercial de baterias tracionárias da Moura.

Projetada para resistir a operações severas, a garantia de 4 anos da Moura Tração corresponde a aproximadamente 8 mil horas asseguradas em garantia, mas com histórico de vida útil média de mais de 14.000 horas de operação. Importante considerar que em uma operação de 3 turnos, com 3 baterias, seriam aproximadamente 24 mil horas asseguradas em garantia.

Eficiência, sustentabilidade e segurança

Entre as demandas apontadas pelos clientes do setor estão a redução de paradas não planejadas e o aumento da disponibilidade operacional, que são prioridades absolutas. Entre os compradores, a busca por soluções de manutenção preditiva, logística reversa, suporte técnico local e garantias mais extensas fazem parte dos requisitos. O setor também exige padronização, rastreabilidade e confiabilidade em contratos de longo prazo (leasing e locação de frotas). Ainda entre as tendências, clientes industriais também buscam parceiros com capilaridade nacional e histórico comprovado de confiabilidade em ambientes severos.

“Mais do que fornecedora de baterias, a Moura se consolida como parceira estratégica de operadores logísticos, centros de distribuição, indústrias e varejistas que demandam soluções energéticas. Nosso portfólio atende a diferentes perfis de frota, com cobertura nacional e engenharia de classe mundial, do desenvolvimento ao suporte técnico”, reforça Karina Fagundes.

Website: https://www.moura.com.br/produtos/tracionarias