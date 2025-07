1Doc economiza quase R$ 2 bilhões em papel

A 1Doc, GovTech especializada na digitalização de processos e modernização da gestão pública, registrou, nos últimos três anos, uma economia estimada em mais de R$ 1,7 bilhão aos cofres públicos em todos os 26 estados brasileiros ao eliminar o uso do papel. A plataforma atua na digitalização de processos e procedimentos da Administração Pública, substituindo documentos físicos por digitais.

Segundo a GovTech, esse impacto foi alcançado ao eliminar a necessidade de impressão de documentos, o que já evitou a produção de mais de um bilhão de páginas, economizou mais de 67 milhões de litros de água e reduziu em quase 28 toneladas as emissões de CO? ao longo dos últimos três anos.

Com o processo de 15 mil interações por segundo, a plataforma atende 25% da população brasileira em mais de 900 instituições. A solução atua para que prefeituras e órgãos públicos busquem reduzir o uso de papel, além de automatizar fluxos de trabalho e a possibilidade de fornecer serviços digitais 24 horas por dia à população, como assinatura digital, despacho de documentos, solicitação de serviços, fiscalização e licenciamento de projetos, entre outros. Mensalmente, a 1Doc atende 432,9 mil demandas de cidadãos.

“Acreditamos que tecnologia e sustentabilidade caminham juntas e uma prova disso é o impacto obtido com a digitalização de processos em toda a Administração Pública”, afirma Delza Assis, especialista em Relações Institucionais e Governamentais da 1Doc. Nos últimos três anos, a empresa participou de 426 eventos de transformação digital para servidores públicos, com o propósito de difundir conhecimento sobre governo digital, além de temas como gestão pública baseada em evidências e sustentabilidade com a eliminação do papel.

Além disso, suas operações buscam se alinhar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), um conjunto de 17 metas globais estabelecidas para promover desenvolvimento sustentável em três pilares: social, ambiental e econômico até 2030.

Dessa forma, a empresa contribui diretamente para o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), que visa garantir padrões sustentáveis de produção e reduzir o desperdício de recursos. A 1Doc também avança no ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), que busca modernizar sistemas e promover tecnologias sustentáveis. Por fim, o impacto reforça o ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), que tem como objetivo construir sociedades mais transparentes e inclusivas. Ao promover transparência, agilidade no atendimento e redução de burocracias, a GovTech ajuda a garantir serviços públicos mais acessíveis e eficientes, fortalecendo a confiança entre cidadãos e instituições.

"Isso se materializa na modernização da gestão pública por meio de soluções digitais, tornando processos mais eficientes e menos dependentes de estruturas tradicionais", finaliza Assis.

Website: https://1doc.com.br/