WhatsApp Business altera cobrança no uso de templates

Desde 1º de julho de 2025, o WhatsApp Business Platform passou a operar com um novo modelo de cobrança e categorização de mensagens. A mudança, promovida pela Meta, substitui o sistema baseado em conversas por uma estrutura baseada em mensagens por template, o que traz impactos diretos para empresas que usam a plataforma como canal de relacionamento com seus clientes.

Historicamente, o WhatsApp Business API funcionava com um modelo de cobrança baseado em conversas: uma taxa era aplicada a cada janela de 24 horas iniciada pela empresa, após o envio de uma mensagem. Agora, a Meta migrou para um sistema de cobrança por mensagem de template (mensagens pré-formatadas aprovadas pela Meta), utilizadas para diferentes propósitos, como envio de segunda via, avisos ou campanhas.

Com a nova regra, cada mensagem de template enviada tem um custo, seja ela de marketing, autenticação ou utilidade. A única exceção são os templates de utilidade enviados dentro da janela de atendimento ao cliente, ou seja, em resposta a uma interação do usuário, que permanecem gratuitos.

Outra mudança importante: a janela de 24h agora só começa a contar após a resposta do cliente e, a cada nova resposta, ela é renovada por mais 24h. Isso permite conversas mais longas e interações mais fluídas sem cobrança adicional, desde que o cliente siga respondendo.

Além disso, a Meta também implementou faixas de volume para templates de utilidade e autenticação: empresas com maior uso podem se beneficiar de preços mais baixos por unidade.

O impacto no ecossistema empresarial

A nova precificação representa um desafio e uma oportunidade para as empresas. Estratégias pouco planejadas, com disparos excessivos ou mensagens fora de contexto, podem gerar aumento nos custos. Por outro lado, empresas com boa gestão de jornada e foco em atendimento tendem a se beneficiar do engajamento gerado pela estratégia, além da gratuidade dos templates de utilidade dentro da janela de conversa, se usados corretamente.

Rodrigo Xavier, CEO da startup de marketing conversacional integrado, Hablla, comenta sobre a relevância dessas mudanças para o mercado. “Essa evolução na precificação do WhatsApp não é apenas uma alteração de custo, mas um catalisador para uma comunicação mais intencional e estratégica. As empresas agora são incentivadas a refinar suas mensagens, garantindo que cada interação agregue valor real ao cliente. É um movimento que, a longo prazo, pode elevar a qualidade das interações digitais e fortalecer o relacionamento entre marcas e consumidores".

O papel da inteligência artificial e da integração

Diante desse novo cenário, especialistas indicam que a tecnologia emerge como pilar fundamental para a adaptação das empresas. “A automação e a inteligência artificial (IA) tornam-se ferramentas indispensáveis para gerenciar o volume de mensagens, otimizar o uso de templates e personalizar a comunicação em escala. A capacidade de integrar diferentes sistemas — como CRM, plataformas de atendimento e canais de comunicação – é vital para ter uma visão unificada do cliente e garantir que as mensagens certas sejam enviadas no momento certo, respeitando as novas diretrizes de precificação”, afirma Álvaro Magri, CTO da Hablla.

Álvaro também destaca a importância da infraestrutura tecnológica nesse contexto. “A complexidade crescente das interações digitais exige plataformas que possam auxiliar nessa comunicação de forma inteligente. A IA, por exemplo, pode contribuir para o atendimento rápido, a personalização de conteúdo e a identificação de oportunidades para o uso de templates de utilidade. A integração de sistemas, por sua vez, garante que os dados fluam livremente, permitindo que as empresas tomem decisões baseadas em informações precisas e reajam rapidamente às necessidades dos clientes, otimizando o uso dos templates e evitando custos desnecessários”.

Estratégias para o futuro: otimização e personalização

O sucesso no novo ambiente do WhatsApp Business dependerá da capacidade das empresas de otimizar suas estratégias de comunicação. Isso inclui a revisão e o aprimoramento dos templates existentes, a criação de novos templates que se alinhem às categorias de utilidade e marketing, e a implementação de fluxos automatizados que garantam a conformidade com as políticas da Meta. A personalização em massa, impulsionada por dados e IA, será um diferencial competitivo, permitindo que as empresas entreguem mensagens relevantes e oportunas, sem culminar em custos excessivos.

Marcus Barboza, CRO da Hablla, enfatiza a necessidade de uma abordagem proativa. “As empresas precisam ir além da simples adaptação e buscar a otimização contínua. Isso envolve analisar o desempenho dos templates, testar diferentes abordagens e investir em plataformas que ofereçam a flexibilidade e a inteligência necessárias para navegar nesse novo cenário. O marketing conversacional, agora mais do que nunca, exige uma visão integrada que conecte marketing, vendas e atendimento ao cliente, com a IA no centro da estratégia para garantir que cada interação seja eficiente e eficaz".

“As mudanças no WhatsApp Business Platform marcam uma nova fase na comunicação empresarial. Aquelas empresas que souberem se adaptar, investindo em tecnologia e estratégias de comunicação inteligentes, estarão mais bem posicionadas para prosperar nesse ambiente dinâmico, transformando os desafios em oportunidades para fortalecer o engajamento com seus clientes”, conclui Marcus.

A mudança da Meta marca um ponto de inflexão na comunicação corporativa via WhatsApp. Ainda segundo Marcus, “ela obriga o mercado a sair da lógica de ‘volume por presença’ para uma nova era de ‘valor por contexto’. Nesse cenário, metodologias que promovem a sincronia entre as áreas de marketing, vendas, CS e atendimento são cruciais, como a metodologia MCI (Marketing Conversacional Integrado). Para maximizar o engajamento e auxiliar na minimização de custos, outras soluções são recomendadas, como orquestração via IA generativa, automação inteligente e conversas guiadas por dados e contexto”.





