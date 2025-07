Limpeza industrial terceirizada se consolida no Brasil

A terceirização de serviços de facilities, que inclui limpezas industriais, tem ganhado protagonismo no Brasil, impulsionada por fatores como busca por eficiência, redução de custos e foco no core business. Dados da Associação Brasileira de Property, Workplace & Facility Management (ABRAFAC), apontam que o mercado movimenta cerca de R$ 60 bilhões por ano.



De acordo com Daniel Max Klaussner, CEO da Danlex Serviços, empresa especializada na terceirização de facilities e limpeza técnica industrial, o crescimento do setor pode ser atribuído a fatores como a busca por eficiência operacional, redução de custos e maior foco nas atividades estratégicas do negócio.

“Outro aspecto relevante é a agilidade que esse modelo pode oferecer. A possibilidade de adaptar rapidamente equipes e serviços à demanda do mercado é uma vantagem, especialmente em cenários de incerteza econômica”, avalia.



O executivo ainda acrescenta que a reforma trabalhista de 2017 trouxe segurança jurídica para a contratação de serviços terceirizados, inclusive para atividades-fim. “Outro atrativo está nos aspectos tributários. Empresas no regime de Lucro Real, por exemplo, podem deduzir custos e despesas no IRPJ/CSLL e aproveitar créditos de PIS e COFINS, tornando a terceirização uma estratégia de economia fiscal”, explica.



Perfil técnico das operações



Com o avanço do modelo, empresas especializadas já observam um aumento expressivo na procura por serviços voltados à limpeza técnica em ambientes industriais de médio e grande porte.

Segundo Klaussner, “o crescimento é impulsionado à medida que as empresas buscam parceiros estratégicos para otimizar operações, garantir aderência às normas regulatórias rigorosas e focar em sua atividade principal”.



Nesse cenário, a Danlex Serviços passou a oferecer serviços personalizados como limpeza de máquinas, dutos, sistemas de exaustão, áreas classificadas e cabines de pintura, seguindo protocolos estabelecidos por normas como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



“Investimos em equipes de alta performance, tecnologia e, acima de tudo, em segurança e sustentabilidade. A crescente demanda é a prova de que a indústria busca parceiros que agreguem valor real às suas operações”, ressalta.



Setores com maiores demandas



De acordo com o CEO da Danlex, diversos setores industriais podem depender desses serviços para assegurar a integridade de seus produtos e a segurança de seus colaboradores. “Os principais contratantes desse tipo de serviço são as indústrias alimentícia, química e a automotiva, cada um com suas particularidades e exigências específicas”, afirma.



“O setor alimentício, por exemplo, tem como foco eliminar riscos de contaminação cruzada por resíduos químicos ou microbiológicos”, explica. Na indústria química, Klaussner pontua que as atenções se voltam para a manipulação segura de substâncias perigosas.

“Esse tipo de limpeza exige tratamento de efluentes, gerenciamento de resíduos e uso de equipamentos de proteção específicos”, completa.



Já no setor automotivo e metalmecânico, o empresário comenta que o grande desafio da limpeza técnica está na remoção de óleos, graxas e cavacos de metal, além dos resíduos de solda e tintas das linhas de produção, maquinários e pisos.

“A compreensão das especificidades de cada setor é fundamental para a escolha de um prestador de serviço qualificado e para a implementação de um programa de limpeza eficaz e seguro”, pontua.



Limpeza como diferencial competitivo



Segundo Klaussner, nos últimos anos a limpeza técnica dos ambientes deixou de ser tratada como atividade secundária para ocupar papel estratégico nos processos industriais. “Ela impacta diretamente na qualidade do produto final, na segurança do trabalhador e no cumprimento de exigências como a NR-12 ou a ISO 14001”, exemplifica.



Ele afirma que, além da melhora na produtividade, as empresas também podem ganhar em sustentabilidade e segurança jurídica: “A rastreabilidade no descarte de resíduos e o cumprimento das legislações ambientais fazem parte da entrega”.



Segundo o executivo, ao se consolidar como parte da cadeia produtiva, a terceirização da limpeza técnica passa a representar uma peça relevante na gestão das indústrias. “Mais do que remover resíduos, trabalhamos com objetivo de garantir ambientes seguros, eficientes e em conformidade com os regulamentos”, finaliza Klaussner.



