Expansão da i4H Saúde busca acelerar transformação digital

A plataforma de cuidado digital i4H Saúde utiliza inteligência artificial (IA) para o monitoramento preventivo de pacientes em instituições de saúde. O sistema reúne dados como sinais vitais, exames e informações sobre tratamentos, gera alertas automáticos e agendamentos e integra registros em um prontuário digital unificado.

A solução permite que operadoras de saúde, clínicas e outras instituições criem protocolos personalizados, cadastrem profissionais e realizem atendimentos automatizados por meio de um aplicativo. Integrada ao WhatsApp, a plataforma também disponibiliza aos pacientes uma carteira digital com histórico, exames, prescrições e orientações.

Caio Siracusa, CEO da i4H Saúde, revela que a criação da ferramenta partiu da percepção de falhas estruturais nos sistemas de saúde, sobretudo no que diz respeito à integração de dados.

“O mercado de saúde foi inundado por soluções tecnológicas isoladas que não se comunicam dentro da mesma instituição, muito menos entre empresas diferentes. Isso impede o cruzamento de dados e o reaproveitamento para diagnósticos mais precisos, ou mesmo para diminuição de custos de retrabalho como no caso de exames repetidos”, afirma o empresário.

Para o CEO da i4H, a descontinuidade do cuidado com o paciente fora do ambiente institucional também reforça a necessidade de soluções mais integradas. “Não se pensa na informação enquanto tratamento global do paciente. Quando não está internado, ele passa grande parte do tempo fora de instituições médicas, e ninguém acompanha seu tratamento em casa”, alerta.

O empresário ressalta que essa lacuna no acompanhamento domiciliar está relacionada a um modelo ainda centrado no tratamento de doenças, e não em prevenção. Ele reforça que a baixa adesão aos tratamentos e a ausência de estratégias preventivas podem ter contribuído diretamente para o aumento da sinistralidade no setor.

Quanto ao sistema público de saúde no Brasil, o CEO da i4H afirma que a sobrecarga no atendimento e a falta de ações preventivas podem comprometer a eficiência. “O SUS atende quase 75% da população e é uma referência, mas parte da sua ineficiência vem da quantidade elevada de atendimentos”, lamenta o especialista.

Captação de recursos e parcerias

A i4H Saúde anunciou a captação de 5 milhões de dólares com a entrada de novos sócios investidores, entre eles empresários do mercado nacional. Além do aporte financeiro, os investidores atuarão na formação de um conselho consultivo voltado à expansão da empresa, com foco em operadoras de saúde, clínicas médicas, cartões de desconto e indústria farmacêutica.

Caio Siracusa explica que 30% dos recursos captados serão destinados à expansão do time de tecnologia, enquanto os 70% restantes serão aplicados na ampliação da escala da operação. Ele destaca que, para acompanhar esse crescimento, é fundamental considerar os desafios regulatórios e éticos da saúde digital, e observa que muitas instituições ainda negligenciam a responsabilidade de auditar seus parceiros tecnológicos antes de compartilhar dados sensíveis.

Para Siracusa, o interesse dos investidores está relacionado às funcionalidades trazidas pela plataforma. “A plataforma busca contornar os limites da interoperabilidade dos sistemas tradicionais e automatizar a jornada do paciente com inteligência artificial, além de integrá-lo a ações de prevenção e engajamento à saúde”, explica.

IA e a efetividade no sistema de saúde



Segundo estudo da PwC sobre o uso da inteligência artificial na saúde, 53% dos executivos do setor no Brasil afirmam ter alta confiança na integração da tecnologia aos processos centrais de suas instituições. A pesquisa também indica que 58% já percebem ganhos de eficiência com a IA generativa, 35% apontam aumento de receita e 32% observam crescimento na lucratividade. O levantamento reúne casos reais de aplicação por operadoras, hospitais, laboratórios e a indústria farmacêutica no país.

O CEO da i4H Saúde acredita que a inteligência artificial pode contribuir para transformar os modelos de cuidado no país. “A IA vem como uma caixa de ferramentas que, juntas e integradas, podem ajudar e muito se bem administradas. No entanto, as aplicações desta tecnologia precisam se integrar, deixando de atuar em questões pontuais e focar no paciente, como o centro das soluções”, finaliza.

Para saber mais sobre a i4hH Saúde, basta acessar: https://www.i4hsaude.com.br/