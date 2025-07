Paul Martin se aposenta e Perficient nomeia Rajesh Mehta como CFO

A Perficient, consultoria global que transforma as empresas mais inovadoras do mundo com soluções que priorizam a IA, anunciou hoje a nomeação de Rajesh Mehta como diretor financeiro (CFO), com efeito imediato. Mehta é o sucessor do CFO de longa data Paul Martin, que se aposentará e continuará atuando como consultor para apoiar a transição.

Essa mudança de liderança ocorre no momento em que a Perficient entra em uma nova fase de crescimento acelerado e transformação estratégica liderada pelo recém-nomeado CEO Yusuf Tayob, ex-diretor executivo do Grupo Accenture. Após sua transição para o mercado privado, a Perficient está expandindo sua equipe executiva para dimensionar as operações e avançar sua posição como principal fornecedora de serviços de consultoria de tecnologia de ponta e orientados por IA.

Mehta tem mais de duas décadas de experiência em liderança financeira e operacional no setor de tecnologia, incluindo cargos de executivo sênior na Wipro e na Capgemini. Ele é conhecido por apresentar resultados financeiros alinhados aos negócios, expandir operações globais e liderar integrações complexas de fusões e aquisições. Mehta traz um currículo de liderança que prioriza a IA , desde relatórios financeiros que priorizam a IA até a produtividade de talentos, passando pelo desenvolvimento de modelos comerciais e de preços que lideram o setor para a disponibilização baseada em IA.

“A Perficient é uma reconhecida líder em consultoria de IA, e estou entusiasmado por me juntar a uma equipe global com uma forte reputação de inovação, excelência operacional e cultura centrada nas pessoas”, disse Mehta. "Acredito muito na abordagem de IA em primeiro lugar da Perficient, que permite que os clientes criem rapidamente, de forma inteligente e em escala. Tendo passado minha carreira desenvolvendo empresas de alto desempenho, capacitando equipes e promovendo relacionamentos confiáveis e estratégicos, estou ansioso para trabalhar com Yusuf e a equipe de liderança para gerar valor de longo prazo para nossos clientes, colegas e parceiros."

Martin atua como CFO desde 2006, ajudando a conduzir a Perficient por diversos ciclos de crescimento, dezenas de aquisições e pela recente privatização da empresa. Ele também supervisionou as operações de recursos humanos, jurídicas, de TI interna e de fusões e aquisições, desempenhando um papel fundamental na construção da base de expansão da empresa.

“Servir a Perficient tem sido uma experiência notável”, disse Martin. "Tenho orgulho de tudo o que alcançamos e acredito que a Perficient está bem posicionada para continuar sua trajetória de crescimento a longo prazo. Agora que estou me aposentando, estou ansioso para ver o sucesso contínuo da Perficient por muitos anos."

“Por quase duas décadas, Paul tem sido um pilar de força e integridade, guiando a Perficient ao longo de um crescimento transformador”, disse Tayob. "Somos gratos por sua liderança constante e seu impacto duradouro. Ao darmos as boas-vindas a Rajesh, continuamos fazendo investimentos ousados no futuro, ampliando os recursos, expandindo o alcance global e aprimorando nossa posição como uma consultoria confiável que prioriza a IA."

A Perficient é a consultoria global que prioriza a IA. Somos agentes transformadores, obcecados por resultados e movidos pelo pragmatismo e, por meio da velocidade e da agilidade, ajudamos as empresas mais inovadoras e as marcas mais admiradas do mundo a avançar com ousadia nos negócios. Para obter mais informações, acesse www.perficient.com.

