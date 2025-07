Jungle Startup marca estreia literária de Cristina Boner

O primeiro livro da empresária Cristina Boner, intitulado Jungle Startup, foi lançado durante um coquetel realizado no último dia 24 de junho, na Grand Cru do Lago Sul, em Brasília, reunindo aproximadamente 250 convidados.

A obra explora o mundo dos negócios a partir das experiências de Cristina como fundadora de empresas do setor de tecnologia. Os textos fazem analogias com o reino animal e trazem insights para empreendedores que buscam alcançar o sucesso em um mercado cada vez mais competitivo.

“O evento de lançamento superou todas as expectativas. Foi uma noite especial, que combinou conteúdo, emoção e propósito. Reunimos cerca de 250 pessoas, entre personalidades, influenciadores, líderes do setor de inovação e amigos”, celebra a autora.

Durante o coquetel, a empresária participou de um bate-papo com o jornalista Teco Medina, colunista da rádio CBN, que conduziu a entrevista para abordar os temas do livro com maior profundidade.

“Um ponto que surgiu nas conversas foi a mudança de mentalidade no perfil dos novos empreendedores. Hoje, vemos um ecossistema que busca mais do que lucro: há uma busca por propósito, impacto social e equilíbrio emocional. Muitos se identificaram com a ideia de que empreender é também uma jornada interna, emocionalmente exigente, e que exige coragem e autenticidade”, detalha Boner.

Outro tema abordado foi a necessidade de criar um diálogo honesto sobre os bastidores dos negócios. De acordo com a autora, é preciso ir além do discurso idealizado sobre a vida do empreendedor e falar mais sobre os altos e baixos da trajetória, como o livro propõe.

“Eu vivenciei os altos e baixos da jornada empreendedora e percebi que muitas das narrativas sobre o tema eram excessivamente idealizadas, omitindo os reais desafios que enfrentamos todos os dias", relembra.

Impacto social

A renda obtida com a venda dos livros durante o lançamento foi revertida para o Instituto Pensando Bem, uma organização sem fins lucrativos que promove a educação, a inclusão digital, o desenvolvimento humano e o fortalecimento de vínculos familiares e sociais, por meio de projetos que impactam diretamente crianças, jovens, mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade. A entidade também oferece acesso a cursos, oficinas, capacitações, apoio psicológico e atividades de desenvolvimento social e emocional.

“Para mim, não faria sentido lançar um livro sobre empreendedorismo sem colocar em prática os valores que acredito. Reverter 100% da renda para o Instituto Pensando Bem foi uma escolha natural, pois é uma forma de transformar conhecimento em impacto direto. O lançamento foi também uma forma de dar visibilidade a essa causa, unindo cultura, negócios e solidariedade em um único movimento”, reforça a empresária.

Trajetória

Cristina Boner é considerada uma das pioneiras do mercado nacional de tecnologia, tendo sido responsável por trazer ao Brasil empresas como a Microsoft e o Grupo TATA, por meio de parcerias que tiveram como foco impulsionar o avanço dos setores público e privado no país.

Ao longo de sua trajetória, fundou empresas em áreas como fábrica de software, computação em nuvem, digitalização de serviços, inteligência artificial (IA), segurança da informação e criptografia avançada.

Essas organizações participaram de alguns dos principais projetos de tecnologia da informação desenvolvidos no Brasil, como a declaração do Imposto de Renda pela internet, o sistema de votação eletrônica, o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), o PIX, a Nota Fiscal Eletrônica e a implantação de um dos maiores data centers privados do país.

Para mais informações, basta acessar: https://www.linkedin.com/in/cristina-boner-19646694/