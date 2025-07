Digi lança IA para otimizar execução no PDV da Nestlé

A Digi anunciou uma nova tecnologia desenvolvida exclusivamente para o programa de incentivo Vença, da Nestlé, que ganhou o prêmio IMA Summit 2025. A ferramenta utiliza inteligência artificial (IA) para reconhecer imagens de execução nos pontos de venda (PVD), aplicando métodos de Inteligência de Análise de Negócios (IAN) com o objetivo de otimizar a performance e a tomada de decisão. O recurso de IA também está como finalista na 31ª edição do Prêmio ABEMD.

Felipe Ricci, diretor de estratégia da Digi, explica que o Vença tem como principal objetivo elevar o padrão de execução no PDV, buscando garantir que cada promotor esteja capacitado, motivado e engajado com a estratégia comercial da Nestlé. Para isso, a plataforma se apoia em três pilares essenciais: capacitação, motivação e reconhecimento.

Segundo o executivo, a iniciativa oferece treinamentos técnicos e diretrizes sobre execução e exposição de produtos, ao mesmo tempo em que propõe desafios dinâmicos em uma jornada gamificada que tem como foco estimular a busca pela excelência. Além disso, o desempenho dos promotores é reconhecido de forma tangível, buscando valorizar conquistas e fortalecer o vínculo com a marca.

“O programa foi projetado para transformar o processo de execução no PDV em uma experiência motivadora e recompensadora. Temos, por exemplo, um sistema de pontuação e premiação, em que os promotores acumulam pontos com base na assertividade da execução, podendo resgatá-los em um catálogo com mais de 2 milhões de opções de prêmios, que incluem produtos físicos, entretenimento, alimentação, vestuário, transporte e pagamento de contas”, detalha.

A tecnologia também oferece concursos mensais, que destaca e premia as melhores execuções, com a premissa de criar assim um ambiente de competitividade saudável e valorização profissional.

Engajamento multicanal e acompanhamento contínuo

Para garantir alto engajamento e eficiência na comunicação, Felipe afirma que a tecnologia adota uma abordagem multicanal, com e-mails semanais que trazem missões detalhadas, instruções técnicas e treinamentos; notificações push que mantêm os promotores atualizados e conectados diariamente; além do Workplace, uma rede social interna que permite a troca de experiências, o compartilhamento de boas práticas e o reconhecimento de cases de sucesso.

“O Projeto Vença foi desenvolvido como uma plataforma digital centralizada, funcionando como um hub de incentivo e direcionamento para os promotores. O programa é estruturado em campanhas mensais, adaptadas às necessidades de cada categoria de produto e formato de exposição, com foco em garantir um acompanhamento constante da performance no PDV”, detalha.

O profissional também ressalta o papel da IA no processo de avaliação automatizada de mais de 100 mil fotos por mês, enviadas pelos promotores. Segundo ele, a tecnologia analisa as imagens com precisão, assegurando que a execução esteja em conformidade com os planos e permitindo um retorno personalizado para cada colaborador.

“Esse monitoramento permite que cada promotor tenha clareza sobre seu desempenho e que a Nestlé tenha uma visão detalhada sobre a qualidade da execução no PDV, possibilitando ajustes estratégicos em tempo real”, informa.

Felipe destaca quatro principais resultados alcançados até o momento com a tecnologia do programa Vença:

Aumento da eficiência operacional no PDV;

Maior engajamento da força de vendas, comprovado pelo alto volume das fotos recebidas;

Melhoria contínua dos resultados comerciais, com impacto direto nas vendas das categorias estratégicas;

Fortalecimento do relacionamento interno e da comunicação corporativa.

“O Projeto Vença é um programa de incentivo que busca ir além da recompensa financeira, criando também uma cultura que impulsiona o engajamento e transforma cada desafio em uma oportunidade de crescimento”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.digi.ag/