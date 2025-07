LUZA explica como driblar a escassez de talentos no Brasil

A escassez de profissionais qualificados afeta diretamente a capacidade de inovação e crescimento das empresas brasileiras. Enquanto há desemprego em várias áreas, faltam justamente os profissionais mais críticos: engenheiros, desenvolvedores, especialistas em manufatura, técnicos de automação, cientistas de dados — a lista só aumenta.

De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2025–2027, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Brasil precisará qualificar cerca de 14 milhões de pessoas para ocupações industriais até 2027 — sendo 2,3 milhões em formação inicial e 11,8 milhões em treinamento e desenvolvimento profissional.

No setor de tecnologia, a situação é igualmente delicada: segundo a Brasscom, entre 2018 e 2023 houve um gap de 30,2% entre a demanda e a oferta de profissionais de tecnologia no Brasil, com necessidade de 665 mil pessoas para o setor frente a apenas 464 mil formados. Até dezembro de 2025, o macrossetor de TIC projeta gerar entre 30 mil e 147 mil empregos formais, sendo 57% deles diretamente em tecnologia.

Diante desse cenário, empresas buscam alternativas para manter suas operações e continuar crescendo. Uma delas é a LUZA, multinacional luso-brasileira especializada em engenharia e tecnologia para setores como Mobilidade, TI, Mineração e Energia.

A LUZA se propõe a conectar talentos a desafios estratégicos de seus clientes por meio de dois modelos principais:

: profissionais prontos para acelerar entregas desde o primeiro dia. Projetos full service: do planejamento à entrega final, com autonomia total.



“Hoje, não basta preencher uma vaga. As empresas precisam de equipes que entreguem valor imediato, com método, conhecimento técnico e visão de negócio”, explica Tiago Monteiro, CEO e fundador da LUZA. Segundo ele, a LUZA consegue disponibilizar um profissional pronto para atuar em até 48 horas.

O futuro, reforça Monteiro, exigirá que empresas e o país encarem o desafio de formar, atrair e reter especialistas como um tema estratégico. “A indústria não pode parar porque faltam especialistas”.

