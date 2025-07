PYXYS completa 8 anos com foco em Performance Publishing

Ao completar oito anos de atuação, a PYXYS, agência especializada em inteligência e monetização digital para publishers, consolida no mercado brasileiro o conceito de Performance Publishing — abordagem que une conteúdo editorial, tecnologia e inteligência de dados para transformar relevância em resultado. Para marcar a data, a empresa lança uma campanha comemorativa com a divulgação de cases de impacto no setor de mídia digital.

Fundada com o propósito de apoiar veículos na transição para modelos digitais sustentáveis, a PYXYS trabalha na interseção entre vocação editorial e viabilidade econômica. A empresa atua no desenvolvimento de estratégias de crescimento de audiência, monetização de conteúdo e criação de novos produtos digitais, sempre com base em dados e performance.

“Pensamos como quem vive de conteúdo, mas atuamos com foco em performance e resultados reais”, afirma Andrés Bruzzone, CEO da PYXYS. “Acreditamos que a inteligência de dados é o elo entre a relevância editorial e a sustentabilidade do negócio.”

De acordo com o executivo, o mercado de mídia digital passa por uma transformação acelerada. Produzir conteúdo de qualidade já não basta. “A nova fronteira para os publishers está em saber como distribuir, engajar e monetizar esse conteúdo de forma estratégica e escalável. Inovar e se reinventar deixou de ser uma vantagem — tornou-se uma necessidade”, destaca.

Apesar da urgência por inovação, muitos produtores de conteúdo ainda enfrentam barreiras estruturais. A forte tradição off-line e a dependência do Google, tanto para tráfego quanto para monetização, dificultam a construção de modelos financeiros sólidos no ambiente digital.

“São poucas as empresas que conseguem estruturar vias consistentes de monetização digital. A atuação da PYXYS busca justamente preencher essa lacuna, conectando visão editorial com performance, dados e tecnologia”, complementa Bruzzone.

Como parte da campanha “8 Anos de Performance Publishing”, a PYXYS apresenta iniciativas que contribuíram para transformar portais, rádios e verticais editoriais em operações mais robustas, orientadas por dados e preparadas para os desafios do futuro. Entre os principais cases estão:

- Jornal do Carro (Estadão): combinando visão editorial, inteligência de dados e uma operação full-funnel, ajudamos montadoras e concessionárias a movimentar mais de R$ 1 bilhão em vendas — a partir dos leads gerados pela nossa estratégia.



- Agro Estadão: criação e desenvolvimento de um portal do zero que, em menos de dois anos, conquistou posição entre os três maiores do setor em audiência, pensada para conectar produtores, marcas e leitores com conteúdos relevantes, tecnologia de ponta e inteligência de mercado.



- O Antagonista: parceria focada na modernização tecnológica da infraestrutura de mídia digital;

- Mundo Zero KM: desenvolvimento de um modelo de negócios no setor automotivo com foco na geração e venda de leads;

- Nova Brasil FM: construção da presença digital da emissora, com estratégias de distribuição, monetização e relacionamento com audiência;

- Estadão Imóveis e Oficina Mobilidade: relançamento de verticais editoriais estruturadas como novos vetores de monetização;

- Programática: atuação na gestão estratégica de inventário, otimização de receita e presença em múltiplas plataformas com apoio de inteligência de dados.

A campanha será realizada entre os dias 20 de junho e 30 de julho, com ativações digitais e publicação dos cases em canais próprios e de parceiros. A iniciativa reforça o papel da PYXYS como parceira estratégica de publishers e produtores de conteúdo que buscam autonomia, inovação e sustentabilidade em um mercado cada vez mais competitivo.

Website: https://pyxys.com.br/