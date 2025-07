Férias escolares: filmes e séries ajudam a entreter crianças

As tão esperadas férias escolares chegaram, e com elas, o desafio dos pais em manter crianças e adolescentes entretidos, longe do tédio e das telas improdutivas. E se o tempo livre também puder ser uma porta de entrada para o aprendizado de inglês de forma leve, divertida e sem pressão? Com a escolha certa de filmes e séries, é possível transformar o entretenimento em uma ferramenta de imersão no idioma.

Segundo Lilian Bittencourt, professora da Fluency Academy, uma das referências em ensino de idiomas no Brasil, o contato com o inglês em situações reais, como nos diálogos naturais de filmes e séries, estimula o cérebro a assimilar o idioma de maneira mais eficiente. “Quando associamos o aprendizado a emoções positivas, como o riso, a curiosidade ou a empolgação com a história, nossa retenção de vocabulário e estruturas gramaticais aumenta significativamente. Além disso, ouvir nativos falando ajuda a desenvolver a compreensão auditiva e a pronúncia”, explica.

Diante disso, a especialista reuniu cinco títulos para estimular o aprendizado da língua inglesa em crianças e adolescentes, combinando entretenimento com o desenvolvimento das habilidades linguísticas.

1. Bluey

Essa série australiana de animação é para os pequenos de 3 a 8 anos. Os episódios são curtos, com vocabulário simples e situações familiares que facilitam a associação entre palavras e ações. Ideal para o primeiro contato com o inglês falado de forma natural e divertida.

2. Pequenos Espiões: Apocalipse

Filme leve e cheio de ação que prende a atenção das crianças a partir dos 7 anos. Os diálogos são dinâmicos, com muitas expressões cotidianas. Uma ótima opção para treinar o inglês em situações de aventura e contexto familiar.

3. Anne with an E



Indicado para adolescentes a partir dos 12 anos, a série tem um vocabulário mais rico, ambientação histórica e muitos diálogos emocionais. Ajuda a expandir o repertório de palavras e desenvolver o entendimento de expressões mais sofisticadas, sem deixar de ser envolvente.

4. Desencantada

Continuação de Encantada, o filme mistura música, magia e realidade. É uma opção para treinar escuta e pronúncia com músicas em inglês, além de estimular a memória auditiva por meio de repetições melódicas.

5. Os Mitchells Contra as Máquinas

Animação moderna, com linguagem atual e muito humor. O ritmo rápido e o uso de gírias tornam a experiência desafiadora e ao mesmo tempo divertida para crianças a partir dos 8 anos. Ótimo para aprender expressões do inglês falado no dia a dia.

A especialista também sugere algumas práticas para otimizar o aprendizado durante o consumo desses conteúdos: ativar as legendas em inglês, repetir cenas ou falas favoritas, anotar novas palavras em um caderno. Além disso, conversar com amigos ou familiares sobre os episódios assistidos, mesmo que em português, ajuda a reforçar a compreensão.

“Aprender inglês durante as férias não precisa ser uma tarefa: pode (e deve) ser uma atividade divertida, leve e parte do dia a dia. E quando o aprendizado se mistura com boas histórias, personagens cativantes e tempo de qualidade em família, os resultados aparecem quase sem a gente perceber”, complementa Lilian.