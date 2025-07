Especialista traz dicas de iluminação no inverno

O inverno de 2025, que vai até 22 de setembro, deve ser mais frio do que nos últimos anos, como costuma ser esperado para a estação. O período é caracterizado por uma menor intensidade de radiação solar, temperaturas mais baixas e dias mais curtos.

No inverno, a luz natural entra em recesso parcial, ou seja, fica mais fraca e dura menos tempo. Nesse contexto, a luz artificial precisa ser pensada com mais cuidado.

"A escolha da temperatura de cor, da posição dos pontos de luz e da intensidade faz toda a diferença, tanto para o conforto visual quanto para a saúde. A luz interfere diretamente no nosso relógio biológico interno. Esse sistema regula funções importantes do organismo, como sono, apetite, temperatura corporal e produção hormonal", explica Joice Oliveira, gerente de marketing da Ourolux.

Quando há pouca exposição à luz natural, especialmente nas primeiras horas do dia, o corpo pode interpretar que ainda é noite. Isso afeta a disposição, o humor e a qualidade do sono.

"Por isso, durante o dia, é recomendado usar luzes neutras, entre 3500K e 4000K, para simular o efeito do sol e sinalizar ao cérebro que é hora de estar alerta. Já à noite, tons mais quentes, por volta de 2700K, ajudam o corpo a se preparar para o descanso, mantendo uma rotina mais natural mesmo com a luz artificial", justifica Joice.

Cada cômodo da casa deve ter uma abordagem própria de iluminação no inverno. A especialista traz algumas dicas para diversos ambientes:

Sala de estar: um espaço que pede luz suave e acolhedora. É interessante optar por lâmpadas quentes, luminárias de piso e arandelas com iluminação indireta. Esses elementos criam uma atmosfera intimista, ideal para relaxar e socializar nos dias frios;



Quarto: o refúgio pessoal precisa de luz que induza ao descanso. Abajures com luz amarelada, dimerizáveis, e luminárias com difusores são boas escolhas. Evitar luz fria e intensa, que pode atrapalhar o sono e interferir no ritmo do corpo;



Cozinha: aqui é necessário equilíbrio. Iluminação clara, uniforme e funcional, sem abrir mão do conforto. Luzes brancas neutras ajudam na preparação dos alimentos e deixam o ambiente prático e agradável;



Banheiro: combinar luz geral suave com pontos de luz específicos na área do espelho. Assim, o ambiente atende tanto à rotina matinal quanto aos momentos de autocuidado e relaxamento à noite;



Home office: para manter o foco e a produtividade, optar por luz branca neutra durante o dia. Luminárias de mesa ajustáveis permitem personalizar a intensidade e a direção da luz, evitando sombras e desconforto visual.



"Para quem busca ainda mais praticidade, as lâmpadas inteligentes são uma solução interessante. Elas permitem controlar a intensidade e a cor da luz pelo celular, criando cenas específicas para diferentes momentos do dia. É possível simular o nascer do sol pela manhã e, à noite, deixar o ambiente mais quente e tranquilo", finaliza.

