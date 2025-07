Cisco licencia o pool de patentes Wi-Fi 6 da Sisvel

A Cisco Systems, Inc. tornou-se a mais recente licenciada do programa de pool de patentes Wi-Fi 6 da Sisvel.

O acordo, que foi alcançado em uma base amigável, forneceàCisco acesso único a cerca de 2.000 patentes (245 famílias de patentes) reconhecidas até o momento, por meio do processo de avaliação independente de patentes do pool, como essenciais para o padrão 802.11ax Wi-Fi 6.

A Cisco é a líder mundial em tecnologia que está revolucionando a forma como as organizações se conectam e se protegem na era da IA. Ela é líder global em tecnologia de redes empresariais, incluindo pontos de acesso de nível empresarial.

O pool de patentes Wi-Fi 6 da Sisvel foi criado em julho de 2022 e recentemente registrou um aumento significativo no interesse. Além da Cisco, mais de 20 novos licenciados foram incorporados desde o início do quarto trimestre de 2023.

As patentes do pool patentes Wi-Fi 6 da Sisvel são detidas pelas empresas identificadas em https://www.sisvel.com/licensing-programmes/Wi-Fi/wifi-6/#tab-patent-owners. Todas elas desempenharam papéis importantes no desenvolvimento da tecnologia Wi-Fi 6.

“Estamos muito satisfeitos em receber a Cisco como licenciada do nosso pool de patentes de Wi-Fi e agradecemos a forma profissional com que conduziram o processo de negociação”, afirma Nick Webb, chefe de licenciamento da Sisvel. “Este acordo representa um marco significativo para o pool e uma validação importante da sua proposta, que é oferecer acesso transparente e eficiente às patentes que sustentam a tecnologia Wi-Fi de classe mundial. Esperamos receber novos licenciados nos próximos meses e impulsionar a inovação em Wi-Fi por muitos anos.”

A Sisvel é movida pela crença na importância da colaboração, engenhosidade e eficiência para conectar as necessidades dos detentores de patentes com aqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar condições equitativas por meio do desenvolvimento e implementação de soluções de comercialização flexíveis e acessíveis.

