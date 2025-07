O mais recente par de satélites O3b mPOWER foi lançado com sucesso ao espaço por um foguete SpaceX Falcon 9 da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos, às 5:12 pm horário local, anunciou hoje a SES. Esses dois novos satélites aprimoram a cobertura global e trazem capacidade incremental para ampliar os serviços fornecidos pelo sistema de órbita terrestre média (MEO) de segunda geração da SES, o O3b mPOWER.

Nono e décimo satélites O3b mPOWER da SES são lançados com sucesso

Desde que se tornou operacional em 2024, o sistema O3b mPOWER tem atendido com sucesso clientes de mobilidade, governo, empresas e nuvem em todo o mundo. Os dois satélites lançados hoje se juntarão às oito espaçonaves O3b mPOWER já em operação, oferecendo serviços que variam de dezenas de Mbps a vários gigabits por segundo de capacidade para qualquer local.

Os três satélites O3b mPOWER restantes estão sendo fabricados e estão programados para lançamento em 2026. Os satélites O3b mPOWER adicionais trarão um aumento de até três vezes na capacidade disponível até 2027, quando toda a constelação O3b mPOWER estiver totalmente implantada.

"Estou orgulhoso de nossa equipe e parceiros da SES por continuamente ultrapassarem os limites do que é possível no espaço para levar conectividade crítica onde ela é mais importante. No ano passado, nossos serviços O3b mPOWER transformaram indústrias e capacitaram nossos principais clientes, incluindo operadoras de telecomunicações, linhas de cruzeiro, companhias aéreas, OTAN, governo de Luxemburgo, governo dos Estados Unidos e muitos outros governos aliados", disse Adel Al-Saleh, CEO da SES. "Com este lançamento, continuamos adicionando capacidade incrementalànossa constelação inicial O3b mPOWER, fortalecendo nossa rede MEO e oferecendo serviços de alto rendimento e baixa latência previsível em escala."

Para obter informações adicionais sobre o O3b mPOWER, visite a sala de imprensa.

