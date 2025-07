ABB faz aporte em escritório de engenharia

O grupo industrial suíço ABB fez investimento de valores não divulgados no escritório de engenharia finlandês Arctial, no primeiro trimestre do ano.

Com o aporte anunciado, a empresa passa a integrar um consórcio liderado pelo escritório de Helsinki que faz estudos de viabilidade para a primeira grande fundição de alumínio anunciada na Europa Continental nos últimos 30 anos.

O empreendimento deve ser construído na Finlândia, no perímetro das cidades litorâneas de Kokkola e Kronoby. A ABB será responsável pelos escopos de eletrificação e automação da fundição, definindo especificações para retificadores, conjunto de cubículos, transformadores e subestações elétricas, a serem alimentados só por energia renovável.

As equipes da empresa também vão definir a engenharia de front-end, o pacote tecnológico, orçamentos, cronogramas e fazer análises de segurança e risco. O projeto também vai contar com tecnologias de outros parceiros, nominalmente Fortum, Rio Tinto, Siemens, Tesi, Vargas e Mitsubishi Corporation, segundo prospecto do Arctial.

O anúncio da nova fundição ocorre num momento em que o alumínio se encontra em franca demanda por empresas automotivas, de eletrônicos, de embalagens, aeroespaciais e de construção na Europa e no restante do mundo.

“Vamos impactar a cadeia de suprimento de diferentes indústrias europeias. Acreditamos que nossa influência pode ajudar o projeto a se tornar realidade”, afirmou em comunicado Joachim Braun, presidente da Divisão da ABB de Indústrias de Processos.

No cronograma divulgado pelo Arctial, no estágio atual do projeto, o objetivo é concluir os estudos de viabilidade para a nova fundição. A decisão final pela construção do empreendimento, no entanto, será tomada entre 2026 e 2027.

Já a construção em si está prevista entre 2027 e 2029. O início da produção na instalação deve ocorrer somente em 2030.

Website: https://new.abb.com/news/pt-BR/detail/127319/abb-uni-se-ao-arctial-por-projeto-de-aluminio-de-baixo-carbono-na-europa