Gráfica Online visita evento Future Print 2025 em SP

Na última quinta-feira, 17 de julho, a gráfica GIV Online esteve em um dos mais renomados eventos gráficos realizados neste ano, a Future Print 2025, que aconteceu na região do Anhembi, zona norte de São Paulo.

A Future Print 2025 foi um evento marcado por muitas novidades do universo gráfico, tais como brindes de material emborrachado, bambu e cortiça, e outros modelos de brindes sustentáveis; plotters de última geração, inovações na impressão digital UV, bordados, gravação a laser 360º, plotter com aplicação de verniz localizado e outras grandes inovações que a GIV quer implantar na sua fábrica, para aprimorar ainda mais a tecnologia que já tem conquistado ao longo de seus 31 anos.

A GIV que atua no segmento gráfico desde 1994, possui uma categoria com mais de 100 tipos de brindes personalizados e é responsável por 20% do faturamento geral da empresa, com técnicas de sublimação, impressão digital cilíndrica, gravação a laser, impressão digital UV, DTF-UV e DTF Têxtil.

Em entrevista com o coordenador de marketing da GIV Online, Victor Nakamura, o mesmo aponta que o carro-chefe do setor de brindes da indústria gráfica é o calendário, mas também ressalta a grande procura por ímãs de geladeira, canetas, cadernos, canecas, chaveiros, copos e garrafas personalizadas.

Baseado nas tendências que a Future Print trouxe neste ano e o comportamento de compra dos clientes da GIV Online, é comprovado que cada vez mais diversos segmentos têm buscado estratégias de marketing para destacar e fortalecer a sua marca, além de aproximar e fidelizar clientes, com a entrega de brindes promocionais.

Outro dado destacado pelo relatório “Setor Brindeiro no Brasil 2024” realizado pela LTP, aponta que em 2024, o mercado de brindes movimentou R$ 3,1 bilhões, representando cerca de 2,5% do mercado global voltado para brindes. Além disso, estima-se que 60% dos brindes produzidos no Brasil são comercializados por uns 30 grandes atacadistas da região sudeste, chegando a faturar em torno de R$ 62 milhões; 35% são vendidos por 200 distribuidoras, e os outros 05% são comercializados por empresas de personalização como a gráfica GIV Online. Todo esse montante chega a movimentar uma média de 194 milhões de unidades de brindes por ano, com um tíquete médio de R$16 por unidade.

Existem tendências que contribuem com a movimentação desse mercado, e as principais delas, segundo o site brinde.me são: a sustentabilidade, soluções tecnológicas, personalização e ideias criativas para datas sazonais, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal e outras datas comemorativas.

A produção de brindes na gráfica GIV é voltada para o público B2B e B2C. Para o público B2B, são empresas que investem em campanhas de endomarketing, Kits Onboarding e celebram datas comemorativas, além de agências de marketing que realizam estratégias de captação de leads em feiras comerciais e outros tipos de campanhas. Já para o público B2C, a GIV Online é acessada para personalizar presentes em datas sazonais e lembrancinhas para festas particulares.

Victor Nakamura da GIV Online declara que a busca por brindes personalizados tem aumentado nos últimos anos, apresentando um ritmo acelerado desde 2020: “No início do ano 2000 o volume de personalizados era de apenas 1% ao ano, enquanto nos últimos 5 anos, o volume de produção cresceu em torno 7,2% e só neste 1º semestre, já foram produzidos mais de 200 mil brindes personalizados com distribuição para todo o Brasil. Isso mostra que o consumidor brasileiro tem buscado cada vez mais alternativas que agregam valor ao produto para eternizar momentos especiais”, conclui Nakamura.

