Jader Almeida estreia no imobiliário com Enora, nos Jardins

O ENORA Residence marca a estreia de Jader Almeida no desenvolvimento imobiliário. Reconhecido no Brasil e no exterior pela criação de móveis e objetos que combinam funcionalidade e expressão artística, o designer assina seu primeiro projeto residencial completo, envolvendo-se desde a volumetria e fachadas até a escolha de materiais, ambientações e narrativa visual.

O empreendimento apresenta uma proposta que alia estética, funcionalidade e bem-estar em uma localização estratégica, atualizando a experiência de morar para uma nova geração de compradores, situado na esquina das alamedas Itu e Padre João Manuel, nos Jardins.

Idealizado pelas incorporadoras Lucio e Barbara, atuantes no mercado de alto padrão, o ENORA propõe uma abordagem integrada entre arquitetura, design e qualidade de vida. O nome do projeto tem origem celta e remete à ideia de honra, traduzindo os valores que orientam o desenvolvimento: respeito, atenção aos detalhes e compromisso com a excelência.

Design em destaque

A estreia de Jader Almeida no setor imobiliário amplia uma trajetória de duas décadas no design de mobiliário. Com mais de 1.200 criações em circulação e presença em 20 países, incluindo Rússia, Portugal, Índia, Hong Kong e França, suas peças estão em feiras internacionais como Milão e Copenhagen. A marca se prepara ainda para expandir sua atuação com três lojas próprias nos Estados Unidos, a primeira delas em Nova York.

O olhar internacional de Jader se traduz em uma concepção residencial de excelência. O ENORA conta com 52 unidades residenciais com plantas flexíveis, entre apartamentos de 314 e 400 metros quadrados e coberturas de 612 e 787 metros quadrados, dotadas de grandes vãos livres, pé-direito de 2,75 metros e soluções voltadas ao conforto ambiental, como ventilação e iluminação naturais. As fachadas com elementos vazados permeados por um jardim vertical em diferentes pontos dialogam com a paisagem arborizada dos Jardins.



Implantado em um terreno de 3.275 metros quadrados, o projeto tem colaboração da L.E. Arquitetos na arquitetura e de Mônica Costa no paisagismo. Os módulos pré-fabricados usados na fachada são intercalados com a vegetação.

Bem-estar

O Enora dispõe de um bloco inteiro dedicado ao bem-estar, com curadoria de Tânia Ginjas, profissional responsável por experiências wellness em hotéis como Rosewood, Fasano e Copacabana Palace, além do Complexo Cidade Jardim e projetos na Ásia e América do Sul. A infraestrutura inclui jardim para meditação, macas aquecidas, plunge pool com água gelada, três saunas, espaços privativos de cuidado pessoal e academia equipada com Technogym. Os moradores contam ainda com serviços personalizados e ambientes como Chef’s Kitchen, biblioteca de vinhos, Pilates Room, Vitality Pool e Tennis Court.

A apresentação do empreendimento acontece na ENORA Gallery, espaço temporário concebido como uma galeria de arquitetura e arte, com ambientações que refletem os materiais e atmosferas previstas para o edifício. O espaço reforça o papel dos Jardins como destino desejado por novas gerações, em um contexto de valorização crescente. Além do desempenho imobiliário, o bairro se mantém como um dos mais relevantes da cidade pela atmosfera cosmopolita, arborização e segurança, em equilíbrio com vida cultural, comércio qualificado e serviços de excelência.

