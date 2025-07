Iniciativas de impacto promovem ODS no Brasil

Iniciativas nos segmentos de Biodiversidade, Bioeconomia, Tecnologias Verdes e Indústria Sustentável vêm ganhando destaque por seu papel no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Com foco em reconhecer e fortalecer iniciativas que geram impacto positivo no meio ambiente e na sociedade, o Prêmio Impactos Positivos mantém seu compromisso em identificar projetos que se destacam por integrar resultados econômicos, ambientais e sociais.

Entre os destaques recentes está o Reflora, projeto do Ceará que utiliza uma plataforma para planejar sistemas agroflorestais voltados à restauração ecológica com viabilidade econômica. A iniciativa foi reconhecida em 2023 na categoria Ideação. Já em 2024, o destaque na categoria Tração foi o projeto Realixo, de São Paulo, voltado à coleta seletiva de resíduos recicláveis e orgânicos com incentivo à economia circular.

De acordo com os organizadores, o reconhecimento de projetos em diferentes estágios permite ampliar a visibilidade de negócios comprometidos com transformações sustentáveis. Além do reconhecimento, os projetos selecionados têm acesso a redes especializadas, mentorias e oportunidades de conexão com potenciais investidores e parceiros do setor.

“Participar do Prêmio Impactos Positivos foi extremamente importante para a nossa iniciativa, pois trouxe muita visibilidade para a nossa plataforma. Conseguimos captar os olhares de possíveis parceiros e investidores, inclusive internacionais, o que trouxe ainda mais validação para o Reflora. É, realmente, um canal interessante para expandir as marcas e as ideias de sustentabilidade. As mentorias ofertadas como prêmios foram imprescindíveis para a evolução do nosso projeto. Agradecemos muito por esta oportunidade” — depoimento do negócio vencedor Reflora, Negócio de Impacto – Ideação.

As iniciativas destacadas são exemplos de como a articulação entre inovação e sustentabilidade pode gerar resultados tangíveis em escala local e global.



Para saber mais sobre a premiação e inscrição, basta acessar a plataforma.

Prêmio Impactos Positivos 2025: inscrições estão abertas até 1º de agosto

Os negócios e organizações interessados podem se inscrever gratuitamente até 1º de agosto, concorrendo em quatro categorias: Ideação, Tração, Operação e Dinamizador do Ecossistema.

A jornada inclui votação popular, análise de um comitê técnico e culmina no Encontro Impactos Positivos, evento com painéis, palestras e conexões estratégicas para impulsionar os participantes.

Próximas etapas do Prêmio Impactos Positivos 2025:

1º de agosto: Encerramento das inscrições

11 a 25 de agosto de 2025: Abertura das votações - Primeira Fase

1º a 11 de setembro de 2025: Segunda Fase de Votações

15 a 25 de setembro de 2025: Terceira Fase de Votações

1º e 2 de outubro de 2025: Evento Encontro Impactos Positivos 2025

Website: https://impactospositivos.com/